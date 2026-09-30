Дорога нафта вдарить по США? З’явилися ознаки нової рецесії (відео)

Чи можуть високі ціни на нафту запустити нову рецесію у США?

Війна з Іраном уже впливає не лише на нафтовий ринок, а й на американську економіку, державні фінанси та настрої суспільства. І деякі процеси нагадують сценарії, які США вже проходили перед рецесіями 1975 та 2008 років.

У новому випуску трейдер та фінансовий аналітик Євген Халепа розбирає, як війна з Іраном позначається на економіці та фінансах США, чому дорога нафта створює дедалі більше проблем для американської економіки та які ризики виникають для державних фінансів.