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30 вересня 2026, 14:40

Виплавка сталі в Україні впала на 57%: експерт назвав умови відновлення галузі

Виробництво сталі в Україні за підсумками восьми місяців 2026 року скоротилося на 12,5%. У серпні падіння сягнуло 57,3% у річному вимірі. Директор GMK Center Станіслав Зінченко вважає, що для відновлення галузі потрібна міжнародна підтримка та виконання низки умов.

Виробництво сталі в Україні за підсумками восьми місяців 2026 року скоротилося на 12,5%.
Металургія
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За оцінкою Зінченка, окремі підприємства можна технічно відновити до базових параметрів за 3−6 місяців. Повноцінна відбудова може зайняти від одного до двох років, якщо буде виконано необхідні умови.

Виробництво та експорт скорочуються

Падіння виробництва позначилося на експорті. У серпні випуск чавуну скоротився на 65,6% у річному вимірі — до 257,1 тис. тонн. Того ж місяця поставки плоского прокату скоротилися на 45% порівняно з липнем, напівфабрикатів — на 76%, тоді як експорт чавуну Україна повністю припинила. За вісім місяців експорт залізної руди скоротився на 27%, довгого прокату — на 45,8%.

Водночас ГМК залишається другим джерелом валютних надходжень для України. Галузь забезпечує понад 70 тис. прямих робочих місць і ще 250 тис. — у суміжних сферах.

Важливим джерелом бюджетних надходжень залишаються й податки. За даними Зінченка, минулого року підприємства ГМК загалом сплатили до бюджетів усіх рівнів майже $1 млрд.

Що потрібно для відновлення

Зінченко вважає, що Україна та бізнес не зможуть самостійно профінансувати відновлення металургії. За його словами, підприємствам потрібні міжнародні гроші та гарантії, оскільки після тривалого періоду війни їхні фінансові резерви виснажені.

Для відновлення галузі він називає чотири ключові умови.

Перша — створення спеціального фонду відновлення сталевої галузі, який акумулював би гранти та пільгові кредити від міжнародних фінансових організацій і партнерів.

Друге — гарантування безпечної роботи морського коридору та повноцінного функціонування глибоководних портів. На думку Зінченка, без морського експорту українській сталі та руді складно конкурувати на світовому ринку через високі витрати на залізничну логістику.

Третя умова — скасування європейських квот і мит на український метал.

Четверта — звільнення української металопродукції від фінансових платежів CBAM на період війни та відбудови.

Скільки може тривати відновлення

Зінченко зазначає, що відновлення металургійних підприємств є складним технічним і безпековим завданням. Воно передбачає технічний аудит, розбір завалів, замовлення та встановлення нового обладнання.

За його оцінкою, якщо необхідні умови будуть виконані, технічне відновлення та повернення підприємств «Інтерпайпу», «Запоріжсталі», «Каметсталі» та «АрселорМіттал» до базових параметрів теоретично може тривати від 3 до 6 місяців. Повноцінна відбудова може зайняти від одного до двох років.

Водночас Зінченко наголошує, що ця оцінка є його власною і ґрунтується на його вірі у відновлення української металургії.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
30 вересня 2026, 15:47
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Для восстановления отрасли необходимо завершение войны! Без этого — никто ничего восстанавливать не будет. Зачем? Чтобы завтра снова разбомбили? И убытков стало ещё больше?

«Эксперт» пусть потренируется в строительстве замков из песка на линии прибоя. Может что-то и зашевелится в голове, после 3−4 смытых приливом замков.
+
+14
lider2000
lider2000
30 вересня 2026, 16:11
#
Да и хрен с ней, зато у нас потужность можно на экспорт отправлять.
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