Bitwise запустила перший у США біржовий фонд на криптовалюту NEAR

Інвестиційна компанія Bitwise запустила перший у США спотовий біржовий фонд (ETF), прив'язаний до криптовалюти NEAR, пише Сryptopotato.

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Що відомо

Фонд торгується на біржі NYSE Arca під тикером NRR, а комісія за управління складає 0,75% річних. Фонд NRR зареєстрований Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) 24 вересня, хоча Bitwise подала заявку ще у травні 2025 року.

Відповідальність за зберігання активів несе кастодіальний сервіс Coinbase Custody. Bitwise позиціонує свій фонд як інструмент отримання непрямого доступу до орієнтованої на ШІ-агентів інфраструктури NEAR.

Інвестиційний директор Bitwise Метт Хоуган, рекламуючи новий ETF, розповів про протокол NEAR Intents для кроссчейн-транзакцій у мережі NEAR.

За даними Bitwise, обсяг операцій через цей протокол перевищив $32 млрд, хоча рік тому цей обсяг становив менше ніж $1 млрд. Хоуган констатував, що ринкова капіталізація NEAR перевищує $6,4 млрд, а сама монета торгується за $5.

Bitwise вже запустила фонд під назвою Bitwise NEAR Staking ETP у Європі, цей фонд схвалено Федеральним управлінням фінансового нагляду Німеччини (BaFin). Усі активи NEAR, що належать новому фонду NRR, Bitwise планує відправляти до стейкінгу.

За даними на 25 вересня, середня доходність стейкінгу NEAR становить близько 5% річних. Фонд залишає собі близько 67% винагороди, отриманої від стейкінгу NEAR. 33%, що залишилися, йдуть на покриття витрат, пов'язаних зі стейкінгом. Ці витрати розподіляються між Coinbase Custody, Bitwise та агентом зі стейкінгу, яким стане компанія Attestant, вказана як афілійована особа Bitwise.

Для порівняння: фонд Bitwise Hyperliquid ETF (BHYP), запущений у травні з функцією стейкінгу, спрямовує на покриття витрат 25% отриманої винагороди. У фонду Bitwise Avalanche ETF (BAVA) частка витрат на стейкінг становить 12%.

Комісія за управління в обох фондах складає 0,34%. Наступного місяця Bitwise хоче закрити свій фонд Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) менш ніж через рік після запуску.

У січні інвестиційна компанія Grayscale теж подала заявку американському регулятору на перетворення свого трастового фонду на ETF, прив'язаний до криптовалюти NEAR. Зараз цей траст, як і раніше, торгується на позабіржовому ринку під тикером GSNR.