Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 1 жовтня. Долар США подешевшав на 18 копійок, а євро — на 21 копійку. Про це свідчать дані Національного банку.
30 вересня 2026, 17:16
Долар подешевшав на 18 копійок: курс НБУ на 1 жовтня
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Офіційний курс валют
На 1 жовтня НБУ встановив:
- 1 долар США — 44,68 грн;
- 1 євро — 50,71 грн.
Для порівняння, 30 вересня офіційний курс долара становив 44,86 грн, а євро — 50,92 грн.
Таким чином, за добу гривня зміцнилася до долара на 0,18 грн, а до євро — на 0,21 грн.
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Джерело: Мінфін
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