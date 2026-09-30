Бізнесу погодили 6,8 млрд грн ймовірних компенсацій: уряд готує новий фонд

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 вересня 2026, 17:00

Бізнесу погодили 6,8 млрд грн ймовірних компенсацій: уряд готує новий фонд

Експортно-кредитне агентство погодило 323 заяви бізнесу на компенсацію за пошкоджене або знищене внаслідок російських атак майно. Загальна сума ймовірних компенсацій становить 6,8 млрд грн. Водночас у держбюджеті-2026 на страхування воєнних ризиків передбачено 1 млрд грн. Уряд також готує окремий фонд, який має допомагати бізнесу покривати перші збитки від російських ударів, йдеться у матеріалі Цензор.НЕТ.

Експортно-кредитне агентство погодило 323 заяви бізнесу на компенсацію за пошкоджене або знищене внаслідок російських атак майно.
ПрАТ Експортно-кредитне агентство
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працює програма

Програма діє з 1 січня 2026 року та передбачає два механізми: часткову компенсацію вартості пошкодженого або знищеного майна і компенсацію частини страхової премії за договорами страхування воєнних ризиків. Обидва напрями адмініструє Експортно-кредитне агентство.

Компенсація за пошкоджене майно

За першим напрямом підприємство сплачує ЕКА внесок у розмірі 0,5% від суми можливого збитку. Максимальна компенсація для однієї юридичної особи становить 30 млн грн.

Програма діє на визначених урядом територіях підвищеного ризику. У вересні до цього переліку додали Київ і Київську область.

Компенсація страхової премії

За другим напрямом держава компенсує частину вартості комерційного страхування воєнних ризиків. Максимальна компенсація страхової премії для одного учасника становить 5 млн грн на рік.

Станом на 17 вересня ЕКА отримало 195 заяв на компенсацію страхової премії та ухвалило позитивні рішення за 39 із них — загалом на понад 56 млн грн.

Уряд готує новий фонд

На тлі зростання кількості атак на бізнес уряд планує створити окремий державний фонд страхування воєнних ризиків. Він має покривати перші збитки підприємств від обстрілів — до $10 млн на одну юридичну особу.

За попередньою моделлю держава планує сформувати початковий ресурс фонду на рівні близько $1 млрд. Ще $2−3 млрд, за розрахунками Мінекономіки, можуть надати західні партнери. Підприємства-учасники сплачуватимуть внесок у розмірі 2% від вартості можливих збитків.

Звідки візьмуть гроші

Одним із можливих джерел фінансування фонду розглядають підвищення базової ставки ПДВ із 20% до 21%. У проєкті держбюджету-2027 на страхування воєнних ризиків передбачено 58,7 млрд грн.

Водночас законопроєкту про підвищення ПДВ поки не зареєстровано.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа сказала «Бізнес Цензору», що позитивне голосування за підвищення ПДВ є «вкрай малоймовірним».

Попит на страхування залишається обмеженим

За оцінкою гендиректора асоціації «Страховий бізнес» Вячеслава Черняховського, підприємства неохоче сплачують внески за чинними програмами.

За його словами, страхові тарифи останнім часом зросли приблизно у 1,5−2 раза, а страховики особливо обережно беруть на страхування об'єкти в Києві та Київській області.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами