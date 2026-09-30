Бізнесу погодили 6,8 млрд грн ймовірних компенсацій: уряд готує новий фонд

Експортно-кредитне агентство погодило 323 заяви бізнесу на компенсацію за пошкоджене або знищене внаслідок російських атак майно. Загальна сума ймовірних компенсацій становить 6,8 млрд грн. Водночас у держбюджеті-2026 на страхування воєнних ризиків передбачено 1 млрд грн. Уряд також готує окремий фонд, який має допомагати бізнесу покривати перші збитки від російських ударів, йдеться у матеріалі Цензор.НЕТ.

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Як працює програма

Програма діє з 1 січня 2026 року та передбачає два механізми: часткову компенсацію вартості пошкодженого або знищеного майна і компенсацію частини страхової премії за договорами страхування воєнних ризиків. Обидва напрями адмініструє Експортно-кредитне агентство.

Компенсація за пошкоджене майно

За першим напрямом підприємство сплачує ЕКА внесок у розмірі 0,5% від суми можливого збитку. Максимальна компенсація для однієї юридичної особи становить 30 млн грн.

Програма діє на визначених урядом територіях підвищеного ризику. У вересні до цього переліку додали Київ і Київську область.

Компенсація страхової премії

За другим напрямом держава компенсує частину вартості комерційного страхування воєнних ризиків. Максимальна компенсація страхової премії для одного учасника становить 5 млн грн на рік.

Станом на 17 вересня ЕКА отримало 195 заяв на компенсацію страхової премії та ухвалило позитивні рішення за 39 із них — загалом на понад 56 млн грн.

Уряд готує новий фонд

На тлі зростання кількості атак на бізнес уряд планує створити окремий державний фонд страхування воєнних ризиків. Він має покривати перші збитки підприємств від обстрілів — до $10 млн на одну юридичну особу.

За попередньою моделлю держава планує сформувати початковий ресурс фонду на рівні близько $1 млрд. Ще $2−3 млрд, за розрахунками Мінекономіки, можуть надати західні партнери. Підприємства-учасники сплачуватимуть внесок у розмірі 2% від вартості можливих збитків.

Звідки візьмуть гроші

Одним із можливих джерел фінансування фонду розглядають підвищення базової ставки ПДВ із 20% до 21%. У проєкті держбюджету-2027 на страхування воєнних ризиків передбачено 58,7 млрд грн.

Водночас законопроєкту про підвищення ПДВ поки не зареєстровано.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа сказала «Бізнес Цензору», що позитивне голосування за підвищення ПДВ є «вкрай малоймовірним».

Попит на страхування залишається обмеженим

За оцінкою гендиректора асоціації «Страховий бізнес» Вячеслава Черняховського, підприємства неохоче сплачують внески за чинними програмами.

За його словами, страхові тарифи останнім часом зросли приблизно у 1,5−2 раза, а страховики особливо обережно беруть на страхування об'єкти в Києві та Київській області.