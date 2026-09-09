Україна втратила $1 млрд експорту за місяць: що показали дані митниці

У серпні 2026 року український експорт різко скоротився, тоді як імпорт залишився на середньомісячних рівнях першого півріччя. За оперативними даними митниці, експорт у серпні становив $2,5 млрд. Це на 19,4% менше, ніж у липні, та на 21,9% менше, ніж у серпні минулого року. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Експорт падає другий місяць поспіль

Серпневе падіння стало продовженням негативної динаміки липня.

У липні експорт уже скоротився на 11,4% у місячному вимірі та на 19,4% у річному.

Для порівняння, середній місячний рівень експорту за перше півріччя 2026 року становив $3,5 млрд.

Тобто у серпні Україна недоотримала близько $1 млрд експортної виручки порівняно із середнім рівнем першої половини року.

Що найбільше просіло в експорті

Найбільший обсяг експорту традиційно припав на продовольство та зерно, але саме цей напрям суттєво знизився.

У серпні експорт продовольства та зерна становив $1,3 млрд.

Це на 18,7%, або приблизно на $0,3 млрд, менше, ніж у липні.

Для порівняння, у середньому за перше півріччя 2026 року цей показник становив $2,1 млрд на місяць.

Метали також втратили

Експорт металів у серпні знизився до $0,2 млрд. Порівняно з липнем це падіння на 33,3%, або приблизно на $0,1 млрд. У середньому за перші шість місяців 2026 року металургійний експорт становив $0,4 млрд на місяць.

Машинобудування без змін

Експорт продукції машинобудування у серпні становив $0,3 млрд. Порівняно з липнем показник залишився без змін. Це також відповідає середньомісячному рівню першого півріччя 2026 року.

Що з імпортом

Імпорт у серпні становив $8,2 млрд. Це на 22,4% більше, ніж у серпні минулого року, але на 6,8% менше, ніж у липні.

Загалом серпневий показник імпорту залишився близьким до середніх рівнів першого півріччя 2026 року.

Основні категорії імпорту

Найбільшу частку в імпорті зберігає продукція машинобудування. У серпні її ввезли на $4,2 млрд, що на 4,5% менше, ніж у липні. Для порівняння, середній місячний показник за перше півріччя становив $3,6 млрд.

Імпорт пального у серпні становив $1 млрд, що на 9,1% менше, ніж у липні.

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Імпорт хімічної продукції також становив $1 млрд і так само знизився на 9,1% у місячному вимірі.

У середньому за перше півріччя 2026 року імпорт палива та хімії становив по $1,2 млрд на місяць.

Що це означає

Серпневі дані показують різке погіршення ситуації з експортом.

Найбільший тиск припав на продовольство, зерно та метали — саме ті категорії, які забезпечують значну частину валютної виручки.

Водночас імпорт залишається високим, що посилює дисбаланс у зовнішній торгівлі та тиск на валютний ринок.

Якщо негативна динаміка експорту збережеться у вересні, дефіцит зовнішньої торгівлі може зрости ще більше.