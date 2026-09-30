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30 вересня 2026, 15:00

Інфляція в Польщі сягнула максимуму за 15 місяців: банки очікують підвищення ставок

Інфляція в Польщі у вересні прискорилася до 4% у річному вимірі проти 3,4% у серпні та сягнула найвищого рівня приблизно за 15 місяців. Головним фактором стало різке подорожчання пального. На цьому тлі посилюються очікування, що центральний банк може підвищити процентні ставки, пише Bloomberg.

Інфляція в Польщі у вересні прискорилася до 4% у річному вимірі проти 3,4% у серпні та сягнула найвищого рівня приблизно за 15 місяців.
Новий прогноз інфляції у Польщі
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Інфляція прискорилася через подорожчання пального

Споживчі ціни в Польщі у вересні зросли на 4% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. У серпні річна інфляція становила 3,4%, тож вересневий показник став найвищим приблизно за 15 місяців.

Однією з причин прискорення стало різке подорожчання пального. У вересні ціни на нього були на 36,1% вищими, ніж роком раніше. Водночас вартість сирої нафти цього місяця зросла приблизно на $12 за барель.

Інфляція в Польщі перевищила верхню межу діапазону, який центральний банк визначає як допустимий: 2,5% із відхиленням на один процентний пункт. На цьому тлі, за словами головного стратега JB Drax Honore Андре Пачеко, регулятору може знадобитися посилити грошово-кредитну політику.

«За відсутності обмеження цін на пальне або зниження вартості енергоносіїв загальна та базова інфляція мають продовжити прискорюватися в найближчі місяці й залишатися за межами цільового діапазону протягом кількох кварталів», — написав Пачеко у своїй записці ще до публікації останніх даних.

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У центробанку розділилися думки щодо ставок

Водночас серед членів Ради з питань грошово-кредитної політики немає єдиної позиції щодо подальших кроків. Голова центрального банку Польщі Адам Глапінський після вересневого засідання заявив, що вартість запозичень, ймовірно, залишатиметься на рівні 3,75% до кінця цього року і, можливо, до середини наступного.

Інші члени ради дотримуються різних позицій. Іренеуш Дабровський та Генрик Внорський виступають за вичікувальну позицію. Водночас Людвік Котецкі заявив, що обговорення підвищення ставок може розпочатися вже наступного місяця, а саме підвищення — відбутися в листопаді, якщо прогнози центробанку покажуть, що інфляція тривалий час залишатиметься вище 4%.

На цьому тлі аналітики ING Bank Slaski та Bank Pekao змінили свої прогнози й тепер також очікують підвищення процентних ставок.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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