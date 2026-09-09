В Україні набув чинності закон про обов'язкові укриття у новобудовах

У вівторок, 8 вересня, в Україні набув чинності закон № 4778-IX , що посилює вимоги до цивільного захисту, серед іншого — і щодо укриттів у багатоквартирних будинків. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

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Що це означає

Згідно з новим законом, нові багатоквартирні будинки, заклади освіти, лікарні та деякі інші об'єкти не можна буде ввести в експлуатацію без укриттів.

Споруди цивільного захисту та споруди подвійного призначення мають бути обов’язково передбачені в містобудівній документації на всіх рівнях. Також усі нові спроєктовані укриття мають бути доступними для маломобільних груп населення.

Закон також передбачає встановлення первинних мобільних укриттів в місцях масового перебування людей: на зупинках транспорту, в парках, на виробництвах тощо.

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Окремо в документі йдеться про будівництво модульних протирадіаційних укриттів: їх можна проєктувати місткістю до 50 людей, а конструкція має забезпечувати можливість перебування в укритті впродовж щонайменше 48 годин.

Органи влади повинні визначати потребу громад у захисних спорудах, а балансоутримувачі — вести їх облік. Також передбачена подальша цифровізація обліку аварійно-рятувальних служб і пожежно-рятувальних підрозділів.

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Також у громадах створюватимуть єдині центри безпеки, а у школах — спеціальні класи, де дітей навчатимуть цивільного захисту та мінної безпеки.