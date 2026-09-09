Україна різко наростила імпорт бензину: звідки завозять найбільше пального

У січні-серпні 2026 року Україна імпортувала 1,12 млн тонн автомобільного бензину, що на 16% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомляє Консалтингова група «А-95» за результатами спеціального дослідження ринку, пише Open4business.

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Як змінився імпорт бензину

При цьому безпосередньо в серпні імпорт бензину становив 152 тис. тонн, що на 7% менше, ніж у серпні минулого року.

Звідки завозять?

Основними постачальниками бензину в Україну залишаються Литва та Польща. У серпні з Литви було ввезено 51,8 тис. тонн палива, або 34% загального імпорту, з Польщі — 40,1 тис. тонн, або 26%.

Таким чином, сукупна частка двох країн сягнула 60% проти 55% роком раніше.

Найбільшим джерелом імпортного бензину фактично залишається група ORLEN, яка володіє нафтопереробними заводами в Литві та Польщі. У серпні підприємства групи відвантажили в Україну 78,8 тис. тонн бензину, що становить 52% усіх імпортних поставок за місяць.

Імпорт із Німеччини у серпні знизився на 13% — до 18,2 тис. тонн. З цього обсягу 11,2 тис. тонн, або 61,5%, припало на мережу UPG.

У «А-95» зазначають, що скорочення серпневих поставок пов’язане, зокрема, з високими перехідними запасами палива, сформованими раніше.

Український ринок нафтопродуктів після втрати значної частини власної переробки внаслідок повномасштабної війни залишається в значній мірі залежним від імпорту з країн ЄС. Основні обсяги бензину та дизельного палива надходять через західний та південний напрямки