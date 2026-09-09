Інфляція в Україні зросла до 8,1%: що найбільше подорожчало

За даними Держстату, у серпні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% порівняно з липнем. У річному вимірі інфляція прискорилася до 8,1% проти 7,7% у липні.

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Базова інфляція у серпні становила 0,5% за місяць та 8,1% у річному вимірі.

Овочі та фрукти подешевшали

Найпомітніше у серпні знизилися ціни на продукти харчування та безалкогольні напої — загалом на 1,3%.

Найбільше подешевшали:

овочі — на 18,3%;

фрукти — на 12%;

масло — на 0,6%.

Водночас частина продуктів продовжила дорожчати. Ціни на окремі категорії зросли в межах 0,6−4% — зокрема на яйця, цукор, рибу та рибопродукти, м’ясо, сири, хліб, макаронні та кисломолочні вироби.

Комунальні послуги та пальне додали до інфляції

Одним із ключових чинників зростання цін стало підвищення вартості комунальних послуг.

У серпні тарифи на водопостачання зросли на 16,8%, а на каналізацію — на 16,7%. У річному вимірі відповідне зростання становило 77,6% та 73,6%.

Загалом ціни у категорії житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива за місяць підвищилися на 1,3%.

Ще одним вагомим чинником стало пальне: ціни на паливо та мастила зросли на 8,1% за місяць і на 38,7% за рік.

Вартість проїзду в автомобільному пасажирському транспорті збільшилася на 6,6%, а за рік — на 39,1%.

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Одяг подешевшав, тютюн подорожчав

Ціни на одяг і взуття у серпні знизилися на 2,5%. Зокрема, взуття подешевшало на 3,1%, одяг — на 2,2%.

Водночас алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,5%. Основний внесок забезпечило зростання цін на тютюнові вироби — на 2,1%.

Таким чином, у серпні загальна місячна інфляція залишалася низькою завдяки здешевленню сезонних продуктів, однак дорожчі комунальні послуги, пальне та транспорт продовжили тиснути на споживчі ціни.