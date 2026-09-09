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9 вересня 2026, 11:30

Діти ветеранів зможуть безкоштовно навчатися на контракті у 2026/2027 році

Діти ветеранів і ветеранок зможуть отримати повну компенсацію вартості контрактного навчання у 2026/2027 навчальному році. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецькоий, уряд продовжив відповідну державну програму, яка поширюється на студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Діти ветеранів і ветеранок зможуть отримати повну компенсацію вартості контрактного навчання у 2026/2027 навчальному році.

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Як отримати компенсацію

Для участі у програмі студенту необхідно звернутися до свого закладу освіти та подати необхідні документи. Після цього в застосунку Дія сформують сертифікат на компенсацію, який потрібно підтвердити протягом 20 календарних днів.

Після підтвердження кошти перерахують безпосередньо закладу освіти. Якщо студент уже самостійно оплатив навчання повністю або частково, університет чи коледж має повернути йому відповідну суму після отримання державного фінансування.

Програма передбачає одноразову державну допомогу за один навчальний рік. Її реалізують Міністерство у справах ветеранів, Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки. Механізм діє в межах експериментального проєкту, продовженого на 2026/2027 навчальний рік.

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У 2026 році до університетів вступили майже 300 тисяч осіб

Програма діє на тлі масштабної вступної кампанії. За даними МОН, у 2026 році до українських університетів зарахували майже 300 тисяч вступників на бакалаврат і магістратуру.

Загалом під час вступної кампанії до закладів вищої освіти було подано 1 189 960 заяв — на 28% більше, ніж роком раніше. Водночас МОН зафіксувало 242 666 вступників, які подали щонайменше одну підтверджену заяву на бакалаврат або медичну магістратуру.

Таким чином, продовження програми дає дітям ветеранів можливість компенсувати витрати на контрактне навчання вже у новому навчальному році, незалежно від того, чи була плата за освіту внесена наперед.

Джерело: Мінфін
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