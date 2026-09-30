Парадокс ринку праці: 7 млн українців не працюють, а компаніям не вистачає кадрів

Майже 7 мільйонів українців перебувають поза ринком праці, тоді як три з чотирьох українських компаній повідомляють про нестачу працівників. Про це повідомив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко.

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Залучення людей

Щоб подолати цей розрив, до 2030 року Міністерство економіки та довкілля України планує залучити до ринку праці щонайменше 2 млн людей.

«Молоді батьки, люди старшого віку, молодь, люди з інвалідністю, ВПО та ветерани щодня стикаються з бар'єрами на ринку праці. Водночас три з чотирьох українських компаній відчувають дефіцит кадрів. Наше завдання — поєднати ці дві потреби: допомогти людям повернутися на ринок праці, знайти роботу, започаткувати власну справу чи здобути нові навички, а бізнесу — знайти необхідних працівників. Для цього у 2027 році сфокусуємося на чотирьох програмах, які мають дати системний ефект. Наша ціль — до 2030 року залучити до ринку праці щонайменше 2 млн людей», — зазначив Олександр Кравченко.

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Серед ключових програм:

«Досвід має значення» — масштабування програми для людей віком 50+. Завдяки проєкту вже 2,5 тис. українців знайшли роботу.

«Поєднувати та зростати» — новий проєкт для молодих батьків, передусім жінок, які хочуть повернутися до роботи після народження дитини. Учасники отримуватимуть супровід на всьому шляху — від визначення потреб та консультацій до працевлаштування або започаткування власної справи й подальшої підтримки.

«Це моя справа» — продовження програми для майбутніх молодих підприємців. Її учасниками вже стали понад 1 000 людей. Програма передбачає навчання, розвиток бізнес-ідеї та менторський супровід.

«Молодіжна гарантія» — розвиток проєкту проактивного кар'єрного супроводу молоді віком 15−35 років, яка ще не визначилася з майбутньою професією.

Держава також продовжить чинні програми підтримки працевлаштування — компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО та облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, а також грантові програми для малого бізнесу. Для посилення взаємодії між шукачами роботи та роботодавцями підписали Хартію стійкості людського капіталу. До неї приєдналися 36 підписантів, 3 бізнес-асоціації та близько 1 200 представників бізнесу.

«Ми маємо об'єднати те, що вже працює, навколо людини. Держава, громади, служба зайнятості, роботодавці та партнери мають діяти як одна система. Наше ключове стратегічне завдання дати людям шлях до роботи, а роботодавцям — доступ до кадрового потенціалу», — додав Олександр Кравченко.