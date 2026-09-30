Бензин та дизель незначно подорожчали: актуальні ціни на пальне

У середу, 30 вересня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 2 коп. до 89,26 грн/л, на дизельне пальне — також на 2 коп. до 98,43 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».