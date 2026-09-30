У середу, 30 вересня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 2 коп. до 89,26 грн/л, на дизельне пальне — також на 2 коп. до 98,43 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
30 вересня 2026, 16:44
Бензин та дизель незначно подорожчали: актуальні ціни на пальне
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Середні ціни на пальне
Зафіксовано такі середні ціни:
- А-95 преміум — 93,55 грн/л;
- А-95 — 89,26 грн/л;
- А-92 — 85,93 грн/л;
- дизельне пальне — 98,43 грн/л;
- автогаз — 43,92 грн/л.
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Як змінилися ціни
Порівняно з попереднім днем:
- А-95 преміум подешевшав на 0,02 грн/л;
- А-95 подорожчав на 0,02 грн/л;
- А-92 подешевшав на 0,05 грн/л;
- дизель подорожчав на 0,02 грн/л;
- автогаз подорожчав на 0,01 грн/л.
Загалом зміни залишаються мінімальними — у межах кількох копійок за літр.
Джерело: Мінфін
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