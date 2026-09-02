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2 вересня 2026, 20:00

Топ-5 новин за середу: нові правила роботи банків, транш МВФ та депозитний ринок

Верховна Рада змінила правила роботи банків: що це означає для вкладників

Верховна Рада 2 вересня остаточно ухвалила законопроєкт № 13007-д, який змінює правила виведення банків з ринку, гарантування депозитів та роботи фінансового сектору. За документ проголосував 271 народний депутат.

Україна може отримати $1,66 млрд від МВФ до кінця року — Підласа

Отримання Україною наступного траншу МВФ опинилося під загрозою через недостатній прогрес у виконанні законодавчих зобов’язань. Під час зустрічі з місією Фонду в Києві йшлося, зокрема, про необхідність ухвалити низку законопроєктів, гарантувати незалежність НКРЕКП та завершити кадрове оновлення Рахункової палати.

Євро знову слабшає до долара: що тисне на курс EUR/USD

Курс EUR/USD відновив падіння і сьогодні опускався до 1,156. Це мінімальний рівень за останні 10 днів. Зниження євро відбувається попри яструбині заяви окремих представників Європейського центрального банку та неоднозначні макроекономічні дані зі США.

За 5% податку ви віддаєте в податкову заставу майно всієї родини. Це не перебільшення — законопроєкт № 15449

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15449, який пропонує запровадити добровільний режим пільгового оподаткування доходів домогосподарств. Йдеться про можливість сплачувати 5% податку замість стандартних 18% ПДФО та працювати без оформлення ФОП у межах встановленого ліміту доходу. Втім, у документі є низка умов, які можуть створити для родин суттєві ризики.

Банки активізують боротьбу за вкладників: скільки можна заробити на депозиті у вересні

Вересень приніс на депозитний ринок традиційне пожвавлення. «Мінфін» вже писав, що ставки за гривневими депозитами почали підвищувати великі банки. Аналогічні зміни спостерігаються і у політиці фінустанов із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн. Скільки зараз можна заробити власникам гривні, євро і долара, розмістивши свої накопичення у невеликому банку, та як змінюватиметься дохідність депозитів у вересні, читайте у свіжому депозитному огляді від «Мінфіну».

Джерело: Мінфін
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