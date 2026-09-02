Нідерланди перевезли 86 тонн золота зі США та Канади до Лондона через геополітичні ризики

Центральний банк Нідерландів (DNB) у середу повідомив про переміщення 86 тонн золота зі США та Канади до Лондона. У банку пояснили рішення посиленням геополітичної нестабільності.

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Як пояснюють у DNB, золото, яке зберігається в Лондоні, можна швидше продати, ніж резерви, що перебувають у Нью-Йорку та Оттаві. Це дозволяє банку оперативніше використовувати активи у разі кризової ситуації.

«Це дозволяє DNB швидше за все розгорнути свої ресурси в кризовій ситуації», — йдеться у повідомленні банку, яке цитують EuroNews.

Президент DNB Олаф Слейпен зазначив, що переміщення підвищило ефективність використання золотих резервів.

«Ми припускаємо, що нам ніколи не доведеться використовувати золото, але тим не менш це необхідно для зміцнення нашої стійкості та готовності», — сказав він.

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Як змінилася структура золотих резервів

Станом на кінець 2025 року Нідерланди мали 612,4 тонни золота загальною вартістю €72,2 млрд.

До проведення операції 31,3% резервів зберігалися в Нью-Йорку, а ще 19,7% — в Оттаві. Після переміщення частка золота в кожній із цих країн скоротилася до 18,5%.

Водночас частка резервів, що зберігаються в Лондоні, зросла з 18,1% до 32,1%. Ще 30,8% золота залишається в Нідерландах.

DNB пояснив, що операція включала як купівлю та продаж золота, так і його фізичне транспортування. Зокрема, понад 27 тонн золота перевезли зі США та Канади до нідерландського Зейста. Такий самий обсяг потім доставили із Зейста до Лондона.

За словами банку, це дозволило уникнути переплавлення золотих злитків і водночас розподілити ризики, пов’язані з фізичним переміщенням великих обсягів дорогоцінного металу.

Переміщення резервів до Лондона також має практичне значення для DNB. Лондон є одним із головних світових центрів торгівлі золотом, тому розміщення частини резервів там дає банку більше можливостей швидко продати метал або провести операції з ним у разі потреби.