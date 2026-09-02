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2 вересня 2026, 17:50

Верховна Рада змінила правила роботи банків: що це означає для вкладників

Верховна Рада 2 вересня остаточно ухвалила законопроєкт № 13007-д, який змінює правила виведення банків з ринку, гарантування депозитів та роботи фінансового сектору. За документ проголосував 271 народний депутат. Про це повідомляє 24 Канал.

Верховна Рада 2 вересня остаточно ухвалила законопроєкт № 13007-д, який змінює правила виведення банків з ринку, гарантування депозитів та роботи фінансового сектору.

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Закон є одним зі структурних маяків у межах домовленостей України з Міжнародним валютним фондом. Його мета — наблизити українські правила до європейських стандартів та підвищити стійкість банківської системи.

Найбільше практичних змін стосується процедури повернення коштів клієнтам проблемних банків.

Що змінюється для вкладників

1. Гарантовані кошти повертатимуть автоматично

Фізичним особам, зокрема фізособам-підприємцям, більше не потрібно буде самостійно подавати письмову заяву до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для отримання гарантованої суми.

Повернення коштів відбуватиметься автоматично. Це має спростити процедуру для клієнтів банку, який визнали неплатоспроможним або почали ліквідовувати.

2. Незатребувані гроші не матимуть строку давності

Якщо вкладник не забрав кошти під час ліквідації банку, вони не втрачатимуться через сплив певного терміну.

Незатребувані гроші передаватимуться до Фонду гарантування вкладів, а власник зможе звернутися за ними без обмеження строком давності.

Для клієнтів це означає, що пропущений строк отримання коштів більше не повинен призводити до їх фактичної втрати.

Що зміниться для банків

1. Зросте мінімальний статутний капітал

Мінімальний розмір статутного капіталу банку збільшується з фіксованих 200 млн грн до 5 млн євро.

Для банків, які вже працюють на ринку, передбачений шестимісячний перехідний період. За цей час вони мають привести капітал у відповідність до нових вимог.

Фактично закон підвищує фінансовий поріг для роботи банків і має відсіяти установи, які не мають достатнього запасу капіталу.

2. Банкам доведеться посилити кіберзахист

НБУ отримує повноваження встановлювати обов'язкові вимоги до кібербезпеки фінансових установ і платіжних систем.

Для банків це означає додаткові вимоги до захисту інформаційних систем, платіжної інфраструктури та даних клієнтів.

Що отримує Національний банк

1. НБУ матиме пріоритет при поверненні рефінансування

Закон змінює порядок задоволення вимог НБУ у разі ліквідації банку.

Національний банк отримує статус забезпеченого кредитора щодо відповідних вимог. Якщо банк має борги за кредитами рефінансування, кошти від продажу заставного майна спрямовуватимуться насамперед на їх погашення.

Фонд гарантування має перерахувати ці кошти НБУ протягом 20 робочих днів.

2. Регулятор отримає додаткові повноваження

НБУ також офіційно визначатиме вимоги до кіберзахисту фінансових установ і платіжних систем.

Крім того, регулятор самостійно встановлюватиме порядок вилучення з обігу старих банкнот і монет.

Що зміниться для Фонду гарантування вкладів

1. Фонд зможе створювати «мостові» банки

Однією з ключових новацій стає механізм створення «мостового» банку.

Це тимчасова фінансова установа, через яку можна зберегти життєздатні активи, клієнтські операції та банківські сервіси проблемної установи до моменту її продажу інвестору.

Такий механізм має допомогти уникати ситуацій, коли банк припиняє роботу практично одразу після виведення з ринку, а клієнти стикаються з перебоями в доступі до фінансових послуг.

2. Оскаржувати результати аукціонів можна буде лише обмежений час

Для колишніх власників та інших зацікавлених сторін встановлюється строк до одного місяця для оскарження результатів аукціонів із продажу майна банку.

Це має прискорити ліквідаційні процедури та не дозволяти роками блокувати продаж активів.

Водночас це положення може викликати питання з точки зору доступу до суду. Юристи звертають увагу, що короткий строк для підготовки позову може створювати додаткові труднощі, зокрема в умовах воєнного стану.

3. Частина рішень Фонду може не публікуватися

Закон також передбачає можливість не оприлюднювати окремі рішення Фонду, якщо це необхідно для захисту банківської таємниці.

З одного боку, це дозволяє захистити конфіденційну інформацію. З іншого — може зменшити публічну прозорість окремих процедур.

Додаткові зміни для інвестиційного ринку

Закон стосується не лише банків.

Для фізичних осіб скасовується мінімальна сума інвестицій в інститути спільного інвестування. Це потенційно робить такі інструменти доступнішими для роздрібних інвесторів.

Також компаніям з управління активами дозволять залучати кредити в обсязі до 30% вартості активів фонду. Раніше ліміт становив 10%.

Інвестиційним фондам також дозволяють вкладати кошти в облігації внутрішньої державної позики.

Що це означає в цілому

Для вкладників головна зміна — спрощення доступу до гарантованих коштів і відсутність строку давності для незатребуваних виплат.

Для банків — вищі вимоги до капіталу та кіберзахисту, а отже, більші вимоги до фінансової стійкості.

Для НБУ — ширші повноваження та пріоритет у поверненні коштів за рефінансуванням.

Для Фонду гарантування — нові механізми роботи з проблемними банками, зокрема можливість створювати «мостові» установи та швидше продавати активи.

Водночас окремі положення закону можуть стати предметом дискусії щодо балансу між швидкістю ліквідації банків, захистом вкладників і прозорістю процедур.

Довідково

Законопроєкт № 13007-д зареєстрували у Верховній Раді 7 липня 2025 року. За основу його ухвалили 19 серпня 2025 року, після чого документ доопрацьовували понад рік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
2 вересня 2026, 21:10
#
Чекаемо на підпис президента

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56719
+
0
energy1
energy1
2 вересня 2026, 23:03
#
«з 200 млн грн до 5 млн євро» — отже, це на сьогодні до приблизно 260 млн грн. Таке підвищення на 30 відсотків може стати відчутною проблемою для багатьох банків.
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