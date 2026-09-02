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2 вересня 2026, 18:12

Ринок праці США сповільнився: що це означає для економіки та споживачів

Кількість робочих місць у приватному секторі США в серпні зросла на 38 тис. після переглянутого у бік збільшення результату липня — 46 тис. Водночас аналітики, опитані Reuters, очікували приросту на 48 тис.

Кількість робочих місць у приватному секторі США в серпні зросла на 38 тис.

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Таким чином, темпи найму виявилися слабшими за прогноз і свідчать про подальше охолодження американського ринку праці. Водночас мова поки не йде про масштабну хвилю скорочень: роботодавці продовжують збільшувати кількість робочих місць, хоча роблять це значно обережніше.

Приватний сектор США створив менше робочих місць, ніж очікували

Звіт ADP підготовлений спільно зі Stanford Digital Economy Lab на основі даних про зарплатні виплати більш ніж 26 млн працівників приватного сектору. Він виходить напередодні офіційної статистики Бюро трудової статистики США (BLS), яка охоплює ширший сегмент ринку праці.

При цьому показники ADP історично не завжди точно збігаються з даними BLS. Тому ринок сприймає сьогоднішню статистику передусім як ранній сигнал, а не як остаточну оцінку стану зайнятості.

За прогнозом Reuters, у п'ятничному звіті BLS кількість робочих місць у приватному секторі може зрости на 45 тис. після збільшення на 30 тис. у липні. Загальна кількість робочих місць поза сільським господарством, як очікується, збільшиться на 56 тис. після скорочення на 23 тис. у липні. Рівень безробіття прогнозується на рівні 4,1%.

Чому це важливо для економіки та споживачів

Ринок праці безпосередньо пов'язаний із споживчими витратами. Чим більше людей отримують роботу і стабільний дохід, тим вищий потенціал попиту на товари, послуги, житло та кредити. Якщо компанії скорочують найм, зростання доходів населення поступово слабшає, а разом із ним може сповільнитися і споживання.

Для американської економіки нинішні цифри показують неоднорідну картину. У серпні роботодавці у сфері послуг загалом додали 48 тис. робочих місць, тоді як виробничі галузі скоротили 10 тис. Найбільше зростання зафіксовано в освіті та охороні здоров'я — 45 тис., а виробництво втратило 17 тис. позицій.

Для споживачів це означає, що ситуація на ринку праці поки не виглядає кризовою, але можливості для пошуку нової роботи та швидкого зростання доходів можуть поступово звужуватися. За даними ADP, у серпні базова оплата праці зросла на 3,2% у річному вимірі, а загальна винагорода — на 4,7%. У тих, хто змінив роботу, зростання базової оплати становило 4,7%, проти 3% у працівників, які залишилися на своїх місцях.

Сигнал для ФРС

Статистика зайнятості також має пряме значення для монетарної політики Федеральної резервної системи США. Слабший найм може свідчити про охолодження економіки та зменшувати інфляційний тиск, якщо уповільнення зростання зарплат стримує споживчий попит.

Саме тому слабші за очікування дані ADP можуть впливати на оцінки майбутньої політики ФРС. Водночас одного звіту недостатньо для зміни курсу центробанку: регулятор оцінює зайнятість разом з інфляцією, споживчим попитом та іншими показниками.

За даними BLS, у липні на одного безробітного припадало 1,05 відкритої вакансії. Це майже не змінилося порівняно з червнем і свідчить, що попит на працівників залишається відносно стабільним.

Найближчим важливим тестом для ринку стане офіційний звіт BLS за серпень, який буде оприлюднений у п'ятницю, 4 вересня. Саме він дасть ширшу картину зайнятості та допоможе інвесторам оцінити, наскільки суттєвим є уповільнення американського ринку праці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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