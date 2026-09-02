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2 вересня 2026, 16:45

Золото подешевшало до найнижчого рівня за три тижні

У середу ціни на золото впали до найнижчого рівня за понад три тижні під тиском зміцнення долара, оскільки обмін ударами між Іраном і США загрожував підживити глобальну інфляцію напередодні оприлюднення даних про ринок праці у Сполучених Штатах. Про це повідомляє Reuters.

У середу ціни на золото впали до найнижчого рівня за понад три тижні під тиском зміцнення долара, оскільки обмін ударами між Іраном і США загрожував підживити глобальну інфляцію напередодні оприлюднення даних про ринок праці у Сполучених Штатах.

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Що відбувається з цінами

Спотова ціна на золото знизилася на 0,6% до 4 302,20 доларів за унцію о 10:07 за Гринвічем після того, як раніше під час сесії досягнула найнижчого рівня з 7 серпня. Ф’ючерси на золото у США з поставкою у грудні впали на 1,1% до 4 349,80 доларів.

Старший аналітик ринку в Tradu.com Нікос Цабурас зазначив, що тривала геополітична невизначеність сприяє зростанню цін на нафту, підсилюючи інфляційні ризики й тиск на Федеральну резервну систему (ФРС) щодо підвищення ставок, що, у свою чергу, зміцнює долар і посилює негативні фактори для золота.

«Цей дорогоцінний метал опинився в центрі структурного протистояння між агресивним переглядом цін Федеральної резервної системи та тенденціями до знецінення валюти, що підсилює поточну волатильність», — сказав Цабурас.

Сполучені Штати та Іран знову опинилися у стані війни війни після наймасштабнішого обміну ударами за останні тижні. При цьому Вашингтон погрожував ще більш руйнівними ударами, що призвело до зростання цін на нафту до найвищого рівня приблизно за місяць.

Побоювання щодо економічного впливу енергетичного шоку змусили інвесторів звернутися до долара США, курс якого досяг двотижневого максимуму. Зміцнення долара робить золото, ціна на яке встановлюється в доларах, дорожчим для іноземних покупців.

Член Ради керуючих ФРС Майкл Барр заявив, що якщо інфляція швидко не сповільниться, центральному банку доведеться підвищити процентні ставки. Його заява підтвердила слова глави ФРС Кевіна Ворша минулого тижня про те, що центральному банку «доведеться вжити заходів», якщо політики не отримають упевненості у тому, що інфляція знижується до 2%.

Зараз трейдери оцінюють ймовірність підвищення процентної ставки на засіданні ФРС цього місяця на 68%, показали дані ​CME FedWatch ⁠Tool.

Хоча золото зазвичай вважається засобом захисту від інфляції, підвищення процентних ставок, як правило, знижує привабливість цього металу, що не приносить доходу, для інвесторів.

Останні дані про стан економіки США будуть опубліковані у звіті ADP про зайнятість, який має з’явитися о 12:15 за Гринвічем, а також у п’ятницю у звіті про кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі.

Що з цінами на срібло

Спотова ціна срібла впала на 1% до 63,59 доларів за унцію, платини — на 1,4% до 1 716,52 доларів, а паладію — на 0,7% до 1 304,50 доларів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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