Після закриття міжбанку у середу, 2 вересня, курс долара підскочив на 17 копійок у купівлі та у продажу, євро додало 33 копійки у купівлі та у продажу.
2 вересня 2026, 17:33
Міжбанк закрився стрибком курсу долара та євро
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Валютний ринок
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Відкриття 2 вересня
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Закриття 2 вересня
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Зміни
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44,50/44,53
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44,67/44,70
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17/17
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51,49/51,51
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51,82/51,84
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33/33
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,37−44,85 грн. Євро купують за 51,39 грн, а продають за 52,01 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,79−44,85, євро — 51,81−51,95 грн.
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Джерело: Мінфін
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