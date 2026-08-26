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26 серпня 2026, 16:42

Навіщо банк Тігіпка пилососить з ринку гривню

Депозитний ринок починає потроху оживати. За останні два тижні три банки з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн відкоригували свої пропозиції для приватних клієнтів. Про власників грошей на банківських рахунках, їх поведінку, та актуальні пропозиції розміщення гривні, долара і євро на депозитах у великих банках, розповідаємо у свіжому огляді «Мінфіну».

Депозитний огляд Де знайти депозит із бонусом?

В яких банках тримають гроші українці

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) зафіксував черговий історичний максимум обсягу грошей, які українці зберігають у банках. На 1 серпня 2026 року ця сума склала 1 750,6 млрд грн, що на 1,3 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця.

Водночас дані ФГВФО свідчать, що за липень вклади у гривні скоротилися (на 1,9 млрд грн — до 1155,0 млрд грн). Натомість вклади у ВКВ, навпаки, показали зростання (плюс 3,2 млрд грн — до 595,6 млрд грн). Хоча левова частка банківських накопичень населення, як і раніше, номінована у гривні: 66%, проти 34% накопичень у ВКВ. Так само українці віддають перевагу поточним рахункам, а не депозитам: у форматі до запитання зберігається 71,07% грошей населення у банківській системі. Натомість частка грошей, розміщених на депозитах від 3 місяців і більше, становить менше 12%.

Саме тому лідируючі позиції, за обсягами залучених коштів населення, тримають банки з державною часткою: тут зберігається понад 60% всіх грошей українців у банківській системі. Згідно даних НБУ та ФГВФО, на 1 липня нараховувалось 73,7 тис. відкритих вкладів, які повністю гарантуються державою (наразі це 100% вкладів фізосіб-резидентів, в тому числі приватних підприємців).

Найбільші банки, за кількістю вкладників:

  • Приватбанк,
  • Ощадбанк,
  • Універсал банк (разом із Моно) — найдинамічніший банк,
  • ПУМБ,
  • Укрексімбанк.

Кому належать депозити та як ними розпоряджаються власники

Цікаво, що у свіжому звіті Фонд не показує статистику кількості вкладників у розрізі розміру вкладу.

«Саме ця статистика показує, що частка вкладників, які мають на рахунках і депозитах понад 1 млн грн, становить лише 0,36% (станом на кінець червня 2026 року). Водночас у них сконцентровано 42,79% усіх коштів. І це черговий рекорд концентрації.

На 0,69% вкладників, які мають на рахунках і депозитах понад 600 тис. грн, припадає 53,35% усіх коштів. І це також історичний рекорд", — пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Він також звернув увагу на те, що у 2026 році поведінка вкладників суттєво відрізнялася, залежно від обсягу коштів на рахунках.

Піковими місяцями за припливом коштів населення до банківського сектору у 2026 році стали червень (+48,6 млрд грн), квітень (+40,09 млрд грн) та лютий (+38,12 млрд грн). Проте всередині різних категорій вкладників динаміка була неоднорідною.

Дрібні вклади: висока волатильність. Категорія депозитів обсягом від 10 тис. до 200 тис. грн продемонструвала найвищу амплітуду коливань. У березні в цьому сегменті спостерігався відтік на рівні 16,01 млрд грн, а вже в червні — приріст на 17,15 млрд грн. Експерт пояснює це тим, що ця категорія вкладників є найвразливішою і просто живе від зарплати до зарплати: кошти активно знімаються для покриття поточних споживчих витрат відразу після їх надходження на рахунки.

«Ядро» банківської системи. Найнадійнішим джерелом ліквідності для банків залишаються клієнти з рахунками від 600 тис. до 4 млн грн. Ця категорія демонструє стабільний щомісячний додатний приріст протягом усього досліджуваного періоду 2026 року. Андрій Шевчишин припускає, що саме цей сегмент формує основу портфеля строкових депозитів у банківському секторі.

Великий капітал: перша фіксація відтоку. Рахунки з надвеликими вкладами (понад 5 млн грн) стабільно зростали майже щомісяця, показавши максимальний приплив у лютому (+10,09 млрд грн). Однак у липні 2026 року тенденція змінилася: ФГВФО вперше за рік зафіксував відтік коштів у цій категорії, який склав 1,17 млрд грн за місяць.

Як змінилися депозитні ставки за останні 2 тижні у великих банках

Ідея Банк, що входить до групи «ТАС» бізнесмена Сергія Тігіпка, збільшив відсотки всієї своєї лінійки вкладів у гривні і платить за ними однаково — 16,97% річних. При цьому депозити на 12 місяців подорожчали на 0,17 в.п., на 9 місяців — на 0,37 в.п., і на 6 місяців — на 0,52 в.п.

Раніше аналогічний перегляд ставок провів інший банк групи «ТАС» — Таскомбанк.

Підвищення дохідності дозволяє банкам залучати нових клієнтів і збільшувати обсяги ліквідності для розширення кредитування. Зокрема, за січень — травень «Ідея Банк» у понад удвічі до аналогічного періоду 2025 року наростив портфель кредитів готівкою.

МТБ Банк також порадував своїх приватних клієнтів: банк збільшив на 0,2 в.п. ставку за вкладами у нацвалюті на 6 і 3 місяці і тепер платить за ними 16,8% і 16,7% річних відповідно.

КомінБанк змінив дохідність гривневих вкладів у різних напрямках: ставку за депозитами на 9 місяців знижено на 0,25 в.п. — до 16,25% річних. Натомість вклади на 6 місяців подорожчали на 0,4 в.п. — до 15,7% річних.

Банк також підвищив на 0,2 в.п. ставку за вкладами у доларі на 9 місяців і на стільки ж знизив дохідність депозитів на строк 6 місяців. Тепер приватні клієнти банку заробляють на них символічні 1,3% річних.

Натомість євровклади у КомінБанку подорожчали на всі строки. Депозит на 12 місяців подорожчав на 1,25 в.п. — до 1,5% річних, на 9 місяців — на 1,55 в.п. — до 1,75% річних, на 6 місяців — на 1,1 в.п. — до 1,3% річних, на 3 місяці — на 0,6 в.п. — до 0,7% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Ідея Банк 16,97% 0,17% 16,97% 0,37% 16,97% 0,52% - - - -
Радабанк * 16,75% - 17,50% - 17,25% - 17,00% - - -
Таскомбанк 16,50% - 17,00% - 16,50% - 16,25% - 4,00% -
Акордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
МТБ Банк 16,20% - 16,15% - 16,80% 0,20% 16,70% 0,20% 5,00% -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
Універсал Банк 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
абанк 15,90% - - - 15,80% - 15,10% - 0,01% -
Банк Львів* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
Прокредит Банк* 15,50% - - - 15,50% - 15,00% - 5,00% -
КомінБанк* 15,30% - 16,25% 0,25% 15,70% 0,40% 15,00% - - -
Південний 15,25% - - - 15,00% - 16,00% - 3,00% -
Глобус* 15,00% - 14,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Альянс Банк 14,50% - 14,50% - 14,95% - 14,95% - 5,50% -
Кредит Дніпро Банк* 14,50% - - - 17,00% - 17,00% - - -
Піреус 14,00% - - - 14,50% - 14,50% - 6,00% -
ВСТ Банк 14,00% - - - 14,25% - 14,25% - - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Укрексімбанк* 13,00% - 13,00% - 12,50% - 12,50% - - -
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Сенс Банк* 12,00% - - - 12,00% - 11,50% - 4,00% -
Укргазбанк 12,00% - 14,50% - 14,50% - 15,00% - - -
Правекс Банк 11,00% - 12,50% - 12,50% - 13,50% - - -
Креді Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 9,79% - 9,09% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - 5,50% -
Банк КД - - 16,45% - 16,45% - 16,20% - - -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.08.2026−24.08.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,15% - 2,00% - 1,90% - 1,65% - - -
Банк Львів* 2,05% - 1,90% - 1,90% - 1,40% - 0,01% -
Акордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Кредит Дніпро Банк* 1,75% - - - 2,50% - 2,00% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Південний 1,70% - - - 1,50% - 2,00% - - -
Універсал Банк 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
КомінБанк* 1,65% - 1,70% 0,20% 1,30% 0,20% 0,50% - - -
Альянс Банк 1,50% - 1,10% - 0,70% - 0,70% - 0,20% -
ВСТ Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
МТБ Банк 1,30% - 1,25% - 1,20% - 1,00% - 0,05% -
Укрсиббанк 1,20% - 0,85% - 0,75% - 0,60% - - -
Креді Агриколь Банк 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Піреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Укргазбанк 0,75% - 0,75% - 0,15% - 0,15% - - -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - - - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрексімбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
абанк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Банк КД - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.08.2026−24.08.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальні ставки по євровкладам

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 1,75% - - - 2,00% - 2,25% - 0,10% -
Південний 1,70% - - - 1,50% - 2,00% - - -
КомінБанк* 1,50% 1,25% 1,75% 1,55% 1,30% 1,10% 0,70% 0,60% - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,25% - 1,15% - 0,90% - - -
Банк Львів* 1,25% - 0,85% - 0,85% - 0,50% - 0,01% -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Універсал Банк 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
МТБ Банк 0,60% - 0,50% - 0,35% - 0,20% - 0,025% -
ВСТ Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
Піреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
абанк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Кредит Дніпро Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Укрексімбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Банк КД - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.08.2026−24.08.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
crowl
crowl
26 серпня 2026, 18:10
#
Ганьба. всі дані про мене злили
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