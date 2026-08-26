Депозитний ринок починає потроху оживати. За останні два тижні три банки з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн відкоригували свої пропозиції для приватних клієнтів. Про власників грошей на банківських рахунках, їх поведінку, та актуальні пропозиції розміщення гривні, долара і євро на депозитах у великих банках, розповідаємо у свіжому огляді «Мінфіну».
Навіщо банк Тігіпка пилососить з ринку гривню
В яких банках тримають гроші українці
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) зафіксував черговий історичний максимум обсягу грошей, які українці зберігають у банках. На 1 серпня 2026 року ця сума склала 1 750,6 млрд грн, що на 1,3 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця.
Водночас дані ФГВФО свідчать, що за липень вклади у гривні скоротилися (на 1,9 млрд грн — до 1155,0 млрд грн). Натомість вклади у ВКВ, навпаки, показали зростання (плюс 3,2 млрд грн — до 595,6 млрд грн). Хоча левова частка банківських накопичень населення, як і раніше, номінована у гривні: 66%, проти 34% накопичень у ВКВ. Так само українці віддають перевагу поточним рахункам, а не депозитам: у форматі до запитання зберігається 71,07% грошей населення у банківській системі. Натомість частка грошей, розміщених на депозитах від 3 місяців і більше, становить менше 12%.
Саме тому лідируючі позиції, за обсягами залучених коштів населення, тримають банки з державною часткою: тут зберігається понад 60% всіх грошей українців у банківській системі. Згідно даних НБУ та ФГВФО, на 1 липня нараховувалось 73,7 тис. відкритих вкладів, які повністю гарантуються державою (наразі це 100% вкладів фізосіб-резидентів, в тому числі приватних підприємців).
Найбільші банки, за кількістю вкладників:
- Приватбанк,
- Ощадбанк,
- Універсал банк (разом із Моно) — найдинамічніший банк,
- ПУМБ,
- Укрексімбанк.
Кому належать депозити та як ними розпоряджаються власники
Цікаво, що у свіжому звіті Фонд не показує статистику кількості вкладників у розрізі розміру вкладу.
«Саме ця статистика показує, що частка вкладників, які мають на рахунках і депозитах понад 1 млн грн, становить лише 0,36% (станом на кінець червня 2026 року). Водночас у них сконцентровано 42,79% усіх коштів. І це черговий рекорд концентрації.
На 0,69% вкладників, які мають на рахунках і депозитах понад 600 тис. грн, припадає 53,35% усіх коштів. І це також історичний рекорд", — пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Він також звернув увагу на те, що у 2026 році поведінка вкладників суттєво відрізнялася, залежно від обсягу коштів на рахунках.
Піковими місяцями за припливом коштів населення до банківського сектору у 2026 році стали червень (+48,6 млрд грн), квітень (+40,09 млрд грн) та лютий (+38,12 млрд грн). Проте всередині різних категорій вкладників динаміка була неоднорідною.
Дрібні вклади: висока волатильність. Категорія депозитів обсягом від 10 тис. до 200 тис. грн продемонструвала найвищу амплітуду коливань. У березні в цьому сегменті спостерігався відтік на рівні 16,01 млрд грн, а вже в червні — приріст на 17,15 млрд грн. Експерт пояснює це тим, що ця категорія вкладників є найвразливішою і просто живе від зарплати до зарплати: кошти активно знімаються для покриття поточних споживчих витрат відразу після їх надходження на рахунки.
«Ядро» банківської системи. Найнадійнішим джерелом ліквідності для банків залишаються клієнти з рахунками від 600 тис. до 4 млн грн. Ця категорія демонструє стабільний щомісячний додатний приріст протягом усього досліджуваного періоду 2026 року. Андрій Шевчишин припускає, що саме цей сегмент формує основу портфеля строкових депозитів у банківському секторі.
Великий капітал: перша фіксація відтоку. Рахунки з надвеликими вкладами (понад 5 млн грн) стабільно зростали майже щомісяця, показавши максимальний приплив у лютому (+10,09 млрд грн). Однак у липні 2026 року тенденція змінилася: ФГВФО вперше за рік зафіксував відтік коштів у цій категорії, який склав 1,17 млрд грн за місяць.
Як змінилися депозитні ставки за останні 2 тижні у великих банках
Ідея Банк, що входить до групи «ТАС» бізнесмена Сергія Тігіпка, збільшив відсотки всієї своєї лінійки вкладів у гривні і платить за ними однаково — 16,97% річних. При цьому депозити на 12 місяців подорожчали на 0,17 в.п., на 9 місяців — на 0,37 в.п., і на 6 місяців — на 0,52 в.п.
Раніше аналогічний перегляд ставок провів інший банк групи «ТАС» — Таскомбанк.
Підвищення дохідності дозволяє банкам залучати нових клієнтів і збільшувати обсяги ліквідності для розширення кредитування. Зокрема, за січень — травень «Ідея Банк» у понад удвічі до аналогічного періоду 2025 року наростив портфель кредитів готівкою.
МТБ Банк також порадував своїх приватних клієнтів: банк збільшив на 0,2 в.п. ставку за вкладами у нацвалюті на 6 і 3 місяці і тепер платить за ними 16,8% і 16,7% річних відповідно.
КомінБанк змінив дохідність гривневих вкладів у різних напрямках: ставку за депозитами на 9 місяців знижено на 0,25 в.п. — до 16,25% річних. Натомість вклади на 6 місяців подорожчали на 0,4 в.п. — до 15,7% річних.
Банк також підвищив на 0,2 в.п. ставку за вкладами у доларі на 9 місяців і на стільки ж знизив дохідність депозитів на строк 6 місяців. Тепер приватні клієнти банку заробляють на них символічні 1,3% річних.
Натомість євровклади у КомінБанку подорожчали на всі строки. Депозит на 12 місяців подорожчав на 1,25 в.п. — до 1,5% річних, на 9 місяців — на 1,55 в.п. — до 1,75% річних, на 6 місяців — на 1,1 в.п. — до 1,3% річних, на 3 місяці — на 0,6 в.п. — до 0,7% річних.
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Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ідея Банк
|16,97%
|0,17%
|16,97%
|0,37%
|16,97%
|0,52%
|-
|-
|-
|-
|Радабанк *
|16,75%
|-
|17,50%
|-
|17,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|16,50%
|-
|16,25%
|-
|4,00%
|-
|Акордбанк
|16,25%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|МТБ Банк
|16,20%
|-
|16,15%
|-
|16,80%
|0,20%
|16,70%
|0,20%
|5,00%
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|абанк
|15,90%
|-
|-
|-
|15,80%
|-
|15,10%
|-
|0,01%
|-
|Банк Львів*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Прокредит Банк*
|15,50%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|КомінБанк*
|15,30%
|-
|16,25%
|0,25%
|15,70%
|0,40%
|15,00%
|-
|-
|-
|Південний
|15,25%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|16,00%
|-
|3,00%
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,95%
|-
|14,95%
|-
|5,50%
|-
|Кредит Дніпро Банк*
|14,50%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Піреус
|14,00%
|-
|-
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|6,00%
|-
|ВСТ Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,25%
|-
|14,25%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Правекс Банк
|11,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|9,79%
|-
|9,09%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|5,50%
|-
|Банк КД
|-
|-
|16,45%
|-
|16,45%
|-
|16,20%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.08.2026−24.08.2026.
*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,15%
|-
|2,00%
|-
|1,90%
|-
|1,65%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|2,05%
|-
|1,90%
|-
|1,90%
|-
|1,40%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк*
|1,75%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Південний
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,65%
|-
|1,70%
|0,20%
|1,30%
|0,20%
|0,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,20%
|-
|ВСТ Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,30%
|-
|1,25%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Укрсиббанк
|1,20%
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Піреус
|1,00%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|абанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Банк КД
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.08.2026−24.08.2026.
*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальні ставки по євровкладам
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|1,75%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Південний
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,50%
|1,25%
|1,75%
|1,55%
|1,30%
|1,10%
|0,70%
|0,60%
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,25%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|1,25%
|-
|0,85%
|-
|0,85%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,35%
|-
|0,20%
|-
|0,025%
|-
|ВСТ Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|Піреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|абанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Дніпро Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Банк КД
|-
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.08.2026−24.08.2026.
*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
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