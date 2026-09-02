Банки активізують боротьбу за вкладників: скільки можна заробити на депозиті у вересні

Вересень приніс на депозитний ринок традиційне пожвавлення. «Мінфін» вже писав , що ставки за гривневими депозитами почали підвищувати великі банки. Аналогічні зміни спостерігаються і у політиці фінустанов із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн. Скільки зараз можна заробити власникам гривні, євро і долара, розмістивши свої накопичення у невеликому банку, та як змінюватиметься дохідність депозитів у вересні, читайте у свіжому депозитному огляді від «Мінфіну».

Як змінилася дохідність депозитів у невеликих банках за останні 2 тижні

Юнекс банк підвищив ставки за депозитами у гривні на найдовші строки. Дохідність вкладів на 12 місяців зросла на 0,75 в.п. — до 17% річних. Стільки ж банк тепер платить за вкладами, розміщеними на 9 місяців, після збільшення ставки за ними на 0,65 в.п. Ще більше приватні вкладники можуть заробити, розмістивши свої заощадження в нацвалюті на 6 місяців — 17,25 річних (ставку підвищено на 0,75 в.п.).

Український капітал збільшив дохідність депозитів у нацвалюті на окремі строки і для безстрокових вкладів. Тепер його приватні клієнти можуть заробити на річному депозиті 16,5% річних (плюс 0,5 в.п.). Трохи менше — 16,25% річних — банк платить за вкладами на 6 місяців після підвищення ставки на 1,25 в.п. 3-місячні вклади тепер приносять своїм власникам 15% річних (плюс 1,5 в.п.), безстрокове розміщення гривні — 3% річних (плюс 1,5 в.п.).

Полтава-Банк порадував своїх приватних вкладників збільшенням ставки за 9-місячними депозитами у нацвалюті на 1,5 в.п. і тепер платить за ними 13% річних.

Чому банки підвищуватимуть дохідність гривневих депозитів

Фінансисти говорять, що це лише початок: цього місяця банки почнуть активніше переглядати свої пропозиції для приватних клієнтів, оскільки мають для цього потужні стимули. Ці стимули створив НБУ не тільки підвищенням ключової ставки, а й завдяки змінам в операційному дизайні монетарної політики.

Тепер фінансисти не можуть автоматично розміщувати вільні кошти у депозитні сертифікати НБУ, а мають за це право змагатися. І, звичайно, роблять це, оскільки такі вкладення залишаються для банків одним із ключових інструментів заробітку.

Висока конкуренція вже призвела до зниження дохідності за депозитними сертифікатами, хоча верхня планка дохідності так само залишається на рівні 19% річних (ключова ставка плюс 3,5 в.п.).

НБУ почав проводити тендери з розміщення депозитних сертифікатів 7 серпня. За результатом першого розміщення, ставка впала на 0,3 в.п. — до 1,71% річних, і це при тому, що напередодні НБУ підвищив ключову ставку. В результаті другого аукціону, який пройшов 21 серпня, ставка розміщення (а відтак і заробітки банкірів) просіла ще більше — до 18,59% річних. Річ у тім, що попит на депсертифікати суттєво перевищує обсяги, який виставляє на аукціон регулятор.

Зокрема, за підрахунками економіста Андрія Шевчишина, на другому аукціоні НБУ задовольнив 39 із 76 заявок від 17 банків на загальну суму 40 млрд грн, що на 10 млрд грн більше, ніж на попередньому аукціоні. Проте незадоволений попит зріс до 12,1 млрд грн, порівнюючи з 7,1 млрд грн минулого разу, а дефіцит розміщення зріс до 23% із 19%.

НБУ зазначає, що зміна підходу у розміщенні депозитних скртифікатів повинна підвищити конкуренцію між банками за вкладників, адже можливості банків працювати з цим інструментом і надалі значною мірою пов’язані з їхньою активністю у залученні строкових гривневих коштів населення. А це означає, що фінансистам доведеться підвищувати дохідність гривневих вкладів для приватних клієнтів.

Як зміняться ставки за гривневими депозитами у вересні

Опитані «Мінфіном» банкіри кажуть, що вже адаптувалися до нових правил.

«Початок осені фактично відкриває для банків «високий сезон» конкуренції за кошти вкладників, і хоча впродовж першого тижня вересня підвищення ставок навряд чи набуде масового та синхронного характеру, сама тенденція ставатиме дедалі помітнішою. Окремі банки вже коригуватимуть умови строкових програм, інші — виходитимуть із новими акційними пропозиціями, а частина фінустанов поки що лише визначатиме, за які строки та обсяги коштів вони готові платити вкладникам більше.

Цей процес навряд чи затягнеться надовго. Можна очікувати, що протягом вересня кількість банків, які переглядатимуть дохідність строкових гривневих депозитів, поступово зростатиме, і вже до кінця місяця більшість активних учасників депозитного ринку так чи інакше працюватимуть з оновленими ставками або новими умовами залучення коштів", — прокоментував для «Мінфіну» поточну ситуацію на депозитному ринку Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Водночас Сергій Новошицький, директор із роздрібного бізнесу та дистрибуції, член Правління банку «Південний», уточнює, що на рівень дохідності гривневих депозитів сьогодні впливає ціла сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників.

«До зовнішніх належать насамперед поточний рівень облікової ставки та очікування щодо подальшої траєкторії монетарної політики. Не менш важливими є інфляційні та курсові очікування, адже вони значною мірою визначають привабливість гривневих заощаджень для вкладників. Свою роль відіграє і загальна ситуація на фінансовому ринку, зокрема, рівень ліквідності банківської системи та конкуренція між банками за кошти населення.

Водночас кожен банк враховує і власні внутрішні чинники: поточну потребу в залученні додаткового ресурсу, структуру та вартість ресурсної бази, строки залучення коштів, кредитні плани та потребу в ресурсах для їх фінансування", — говорить він.

Рішення про підвищення ставок банк прийматиме, коли дійсно потрібен додатковий ресурс. Тому ставки зростатимуть точково.

«Однак тенденція до їх точкового зростання ставатиме дедалі виразнішою, а середні показники, залежно від строку, можуть залишатися переважно в межах 13,5−15% річних, тоді як найкращі спеціальні пропозиції сягатимуть 17−17,5%», — прогнозує Дмитро Замотаєв.

Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, вважає, що в окремих банках можна буде знайти дохідності до 18% річних.

Водночас Дмитро Замотаєв очікує, що банки активніше використовуватимуть бонуси для нових вкладників, надбавки за відкриття нових депозитів, спеціальні умови для вкладів, відкритих через мобільні застосунки, а також акційні продукти на окремі часові проміжки.

«Банки можуть гнучкіше налаштовувати умови залучення коштів, залежно від потреби в ресурсі, його строковості та вартості альтернативного розміщення ліквідності.

Зокрема, можемо побачити більше пропозицій із підвищеною дохідністю для нових коштів, диференціацією ставок, залежно від строку та суми депозиту, а також акційними умовами для окремих клієнтських сегментів.

Також важливим трендом може стати гнучкіше поєднання депозитних продуктів із іншими інструментами заощадження. Для клієнта це означатиме ширший вибір способів розміщення гривневих коштів, а для банків — необхідність конкурувати не лише між собою, а й за увагу вкладника з іншими гривневими інструментами", — додає Сергій Новошицький.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.08.2026−31.08.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Долар США

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.08.2026−31.08.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.08.2026−31.08.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.