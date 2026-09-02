Євро знову слабшає до долара: що тисне на курс EUR/USD

Курс EUR/USD відновив падіння і сьогодні опускався до 1,156. Це мінімальний рівень за останні 10 днів. Зниження євро відбувається попри яструбині заяви окремих представників Європейського центрального банку та неоднозначні макроекономічні дані зі США. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому долар знову зміцнюється

За оцінкою аналітиків, головним фактором стало повернення інвесторів до долара як захисного активу.

На ринок тиснуть ризики, пов’язані з Близьким Сходом, а також посилення напруженості у відносинах ЄС рф на тлі останніх заяв сторін.

Додатковим чинником став перегляд очікувань щодо подальших рішень Федеральної резервної системи США після заяв Кевіна Ворша.

Що це означає

Падіння EUR/USD може впливати і на валютний ринок України.

Якщо євро слабшає до долара на світових ринках, це може стримувати офіційний та готівковий курс євро до гривні навіть за збереження внутрішнього попиту на валюту.

Водночас зміцнення долара на глобальному ринку може посилювати девальваційні очікування щодо валют країн, які залежать від імпорту та зовнішнього фінансування.