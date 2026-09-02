Україна скоротила імпорт електроенергії та різко збільшила експорт

У серпні порівняно із липнем Україна зменшила імпорт електроенергії на 5% до 184 тис. МВт-год., експорт зріс на 64,4% — до 382,1 тис. МВт-год. Про це повідомила консалтингова компанія ExPro .

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«Україна у серпні 2026 року збільшила експорт електроенергії на 64,4% порівняно з липнем — до 382,1 тис. МВт-год. Імпорт за місяць зріс на 5% — до 184 тис. МВт-год.», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що другий місяць поспіль Україна стає нетто-експортером електрики. За розрахунками, обсяг експорту більш як удвічі перевищив імпорт, а чистий експорт становив близько 198,2 тис. МВт-год.

У серпні експорт електрики зріс за всіма напрямками. Найбільшу частку займає Угорщина — 45% (173 тис. МВт-год.). Постачання до Молдови зросло на 65% до 113,4 тис. МВт-год., до Румунії — на 85% до 71,4 тис. МВт-год., до Словаччини — на 81% до 21,4 тис. МВт-год., до Польщі — на 83%, до майже 3 тис. МВт-год.

Куди імпортували

Основним напрямком імпорту електрики до України також залишається Угорщина — 74,6 тис. МВт-год. У Польщі придбали 26,9 тис. МВт-год., у Словаччини — 40,6 тис. МВт-год. Із Молдови, згідно з повідомленням, імпорт був незначним.