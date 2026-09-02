Гривні 30 років: НБУ випустив ювілейну срібну монету

Національний банк України 2 вересня ввів в обіг срібну пам’ятну монету «До 30-річчя грошової реформи в Україні». Вона присвячена реформі 1996 року, у результаті якої гривня стала національною валютою України.

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Грошова реформа тривала два тижні — з 2 до 16 вересня 1996 року. У цей період українці могли без обмежень обмінювати купоно-карбованці на гривні. З 17 вересня гривня стала єдиним законним засобом платежу на території країни.

У НБУ наголошують, що запровадження власної валюти стало одним із етапів формування економічної незалежності України.

Як виглядає ювілейна монета

Монета має номінал 1 грн і виготовлена зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г. Категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед». Гурт гладкий, із заглибленими написами. Окремі елементи оформлення мають локальну позолоту.

Тираж монети — до 5000 штук.

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Дизайн побудований на поєднанні сучасної та першої гривні. На аверсі відтворено оформлення обігової монети номіналом 1 гривня зразка 2018 року. У центрі розміщено напис «УКРАЇНА / 1 / ГРИВНЯ», вгорі — малий Державний Герб України, а внизу — рік карбування 2026.

На реверсі використано дизайн першої обігової монети номіналом 1 гривня, яка перебувала в обігу до 2018 року і нині поступово вилучається. У центрі розміщено напис «1 / ГРИВНЯ», а внизу — 1996 рік, коли відбулася грошова реформа.

Автор ідеї та адаптації дизайну — Андрій Сагач. Художник аверсу — Володимир Дем’яненко, реверсу — Василь Лопата.

Що змінила грошова реформа

До переходу на гривню в Україні використовували купоно-карбованці. Реформа дозволила замінити тимчасову грошову одиницю на постійну національну валюту та уніфікувати грошовий обіг.

Обмін проводився за курсом 100 000 купоно-карбованців за 1 гривню. За даними «Мінфіну», на момент проведення реформи в обігу перебувало 338,1 трлн карбованців. У результаті було вилучено 97% емітованих до цього карбованців — 327,9 трлн. Натомість НБУ ввів у готівковий обіг понад 3,1 млрд грн.

Для економіки поява гривні означала не просто заміну одних банкнот іншими. Власна валюта дала державі можливість самостійно проводити грошово-кредитну політику, визначати параметри грошового обігу та використовувати валютні й монетарні інструменти відповідно до власних економічних умов.

Придбати ювілейну монету можна буде через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб'юторах. Інформацію про початок продажів НБУ обіцяє оприлюднити на офіційних сайтах.