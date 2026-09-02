У новому випуску експерт порівнює реальну дохідність депозитів та ОВДП після податків і комісій та показує, за якого курсу долара гривневі інструменти перестають бути вигіднішими за валюту.
2 вересня 2026, 18:57
ОВДП, депозит чи долар: що дасть більше грошей? Рахуємо дохідність (відео)
- То чи варто зараз купувати валюту?
- Наскільки ОВДП вигідніші за депозит?
- І як розподілити заощадження між гривнею та валютою, щоб зменшити ризики?
Відповіді та детальні розрахунки — у новому відео.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі