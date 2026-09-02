За 5% податку ви віддаєте в податкову заставу майно всієї родини. Це не перебільшення — законопроєкт № 15449

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15449, який пропонує запровадити добровільний режим пільгового оподаткування доходів домогосподарств. Йдеться про можливість сплачувати 5% податку замість стандартних 18% ПДФО та працювати без оформлення ФОП у межах встановленого ліміту доходу. Втім, у документі є низка умов, які можуть створити для родин суттєві ризики. Про це пише податковий юрист Вадим Оксентюк.

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Майно родини може стати джерелом погашення боргу

Одна з найбільш чутливих норм законопроєкту стосується відповідальності за податковий борг.

Згідно з пунктом 87.15, якщо у межах діяльності домогосподарства виникне податковий борг, джерелом його погашення може бути майно всіх членів домогосподарства.

Пункт 88.4 передбачає, що спершу в податкову заставу передається майно, яке використовувалося у діяльності. Якщо його не вистачить — інше майно членів домогосподарства.

Тобто борг, який виник через діяльність одного члена родини, потенційно може зачепити майно інших членів домогосподарства.

Родині доведеться декларувати майно і зобов’язання

Законопроєкт також передбачає подання декларації домогосподарства.

У ній мають бути зазначені відомості про членів домогосподарства, їхні доходи, майновий стан і фінансові зобов’язання.

Фактично йдеться не лише про декларування доходу від діяльності, а й про ширший фінансовий профіль родини.

ЄСВ не передбачений — стаж не нараховуватиметься

Ще один ризик стосується страхового стажу.

У запропонованому режимі не йдеться про сплату ЄСВ. Для частини людей це може виглядати як економія порівняно з ФОП, однак без сплати ЄСВ страховий стаж за цей період не нараховуватиметься.

ФОП, який сплачує ЄСВ, отримує страховий стаж. Учасники домогосподарства за новим режимом — ні, якщо ЄСВ не буде передбачений окремо.

Податкова знижка може бути меншою, ніж очікується

Законопроєкт передбачає механізм податкової знижки, якщо в родині багато утриманців і невеликий дохід.

Однак пункт 178−2.6 передбачає, що така знижка спершу зараховується в рахунок військового збору. Поверненню підлягає лише різниця між знижкою і сумою збору.

При цьому військовий збір розраховується з повної суми доходу — без урахування неоподатковуваної частини.

Отже, пільга діє на ПДФО, але не повністю прибирає податкове навантаження.

Пенсії та допомоги зменшуватимуть пільгу

Неоподатковувана частина доходу домогосподарства визначатиметься як сума прожиткових мінімумів на кожного члена родини за мінусом отриманих державних допомог, компенсацій та пенсій.

Це означає, що якщо у складі домогосподарства є пенсіонер, його пенсія зменшуватиме розмір пільги.

Хто зможе скористатися режимом

Законопроєкт передбачає низку умов для участі в новому режимі.

Зокрема, домогосподарство має складатися щонайменше з двох осіб. Самотній фрилансер не зможе скористатися таким режимом.

Також потрібні спільна податкова адреса і спільне господарство. Учасники не зможуть наймати працівників, а діяльність має бути неліцензованою.

Крім того, усі члени домогосподарства мають перейти на листування з податковою через електронний кабінет, а одна особа може бути членом лише одного домогосподарства.

Які види діяльності підходять

Обмеження щодо «власного виробництва» стосується лише товарів.

Тобто перепродаж чужих товарів під такий режим не підходитиме.

Водночас роботи й послуги — зокрема ремонт, репетиторство, прибирання чи дизайн — можуть підпадати під новий режим, якщо відповідають іншим умовам.

Яким буде ліміт доходу

Ліміт доходу пропонують встановити на рівні 834 мінімальних зарплат.

За показниками 2026 року це приблизно 7,2 млн грн, однак фактичний розмір залежатиме від мінімальної зарплати станом на 1 січня 2027 року.

Тому орієнтир у «близько 7 млн грн» не є остаточною сумою.

До загального доходу домогосподарства може входити не лише заробіток від діяльності, а й зарплата членів родини. Вона не є доходом від економічної діяльності, але враховується у розрахунку.

Коли режим може запрацювати

Наразі документ є лише законопроєктом. Він не пройшов два читання і перебуває на етапі розгляду.

Запрацювати новий режим може не раніше 1 січня 2027 року. Для 2027 року заяву на участь у режимі пропонують дозволити подавати до 1 липня 2027 року.

Що це означає

Пільгова ставка 5% може виглядати привабливою альтернативою стандартному оподаткуванню або роботі через ФОП.

Однак у запропонованому режимі є умови, які потрібно оцінювати окремо: відповідальність майном усієї родини, декларування майнового стану, відсутність страхового стажу без ЄСВ, особливий розрахунок податкової знижки та обмеження щодо складу домогосподарства.

Тому рішення про перехід на такий режим, якщо законопроєкт буде ухвалено, потребуватиме не лише розрахунку податкової економії, а й оцінки юридичних і майнових ризиків для всієї родини.