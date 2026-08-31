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31 серпня 2026, 12:26

Українці активніше купують поліси страхування життя: премії зросли майже на 12%

Страхові компанії України, які спеціалізуються на страхуванні життя, за січень-липень 2026 року зібрали 3,6 млрд грн страхових премій. Це на 11,7% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомляє Open4Business із посиланням на дані Національної асоціації страховиків України (НАСУ).

Страхові компанії України, які спеціалізуються на страхуванні життя, за січень-липень 2026 року зібрали 3,6 млрд грн страхових премій.

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Липень став найрезультативнішим місяцем року: страховики зібрали 570,7 млн грн премій. У НАСУ вважають, що цей результат свідчить про збереження попиту на довгострокові фінансові продукти навіть за умов економічної невизначеності.

Як змінився ринок страхування життя

Окремо асоціація звертає увагу на нові договори. Премії за договорами першого року в липні зросли майже на 13% порівняно з червнем. Це означає, що компанії продовжують залучати нових клієнтів, а не лише отримувати платежі за вже укладеними договорами.

Водночас виплати за договорами страхування життя за сім місяців збільшилися на 39% у річному вимірі. У НАСУ пояснюють це виплатами за довгостроковими договорами, які укладалися 15−20 років тому і зараз поступово досягають строку виконання зобов'язань страховиків.

Читайте також: Страхування життя: скільки отримає родина і що буде з вашими внесками? (відео)

За обсягом зібраних премій за січень-липень найбільшими страховиками стали:

  • «МетЛайф» — 1,887 млрд грн;
  • «ТАС» — 617,7 млн грн;
  • «Граве Життя» — 373,9 млн грн;
  • «ПЗУ Життя» — 241,6 млн грн;
  • «Аркс Лайф» — 213,3 млн грн.

За сумою страхових виплат лідером також залишається «МетЛайф» — 427,1 млн грн. У СК «ТАС» виплати становили 322,1 млн грн, у «Граве Україна страхування життя» — 284,3 млн грн, в «Уніка життя» — 108,7 млн грн, у PZU Life — 53,5 млн грн.

Станом на 1 серпня 2026 року в Україні працювали 10 компаній зі страхування життя.

Зростання премій відбувається на тлі поступового розвитку ринку довгострокового страхування. Для компаній збільшення нових договорів означає розширення клієнтської бази, тоді як зростання виплат відображає виконання зобов'язань за старими договорами.

Нагадаємо

Як повідомляв «Мінфін» українці можуть відшкодувати частину витрат на страхування та пенсійні внески. Право на податкову знижку мають фізичні особи, які протягом року сплачували внески за договорами довгострокового страхування життя або здійснювали пенсійні накопичення.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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