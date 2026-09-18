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18 вересня 2026, 10:35

Київ готується до зими: столиця отримала 2 млрд грн від Укргазбанку

Укргазбанк (UGB) та Київська міська державна адміністрація підписали кредитну угоду на 2 млрд грн. Кошти спрямують на підготовку столиці до осінньо-зимового періоду та посилення стійкості критичної інфраструктури.

Укргазбанк (UGB) та Київська міська державна адміністрація підписали кредитну угоду на 2 млрд грн.

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Залучене фінансування має посилити можливості Києва щодо підготовки теплопостачальної та енергетичної інфраструктури до опалювального сезону.

У банку зазначають, що підтримка муніципалітетів є одним зі стратегічних напрямів роботи UGB. Банк фінансує комунальні та міські проєкти, пов’язані з функціонуванням критичної інфраструктури, енергетичною стійкістю та відновленням.

Київ залучає різні джерела фінансування

За словами в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, під час воєнного стану місто реалізує проєкти, які передбачають сучасні технологічні рішення та інженерний захист.

Через обмежені строки підготовки нових і модернізації наявних систем своєчасне фінансування є одним із ключових факторів їх реалізації.

Для виконання плану енергостійкості Київ використовує кошти міського бюджету, ресурси комунальних підприємств, а також кредитне фінансування від українських банків і міжнародних партнерів.

Читайте також: 2 500 з 15 000 будинків Києва не мають резервного джерела тепла -The Economist


UGB продовжує співпрацю зі столицею

Для Укргазбанку нова кредитна угода продовжує співпрацю з Києвом. Раніше сторони реалізовували проєкти, зокрема пов’язані з розміщенням місцевих облігацій та фінансовим лізингом.

У банку наголошують, що муніципальне фінансування розглядають як один із інструментів підтримки відновлення українських міст.

Залучення 2 млрд грн розширює фінансові можливості столиці напередодні опалювального сезону та має сприяти підготовці міської теплопостачальної інфраструктури.


Як ми вже повідомляли, Київрада планує позичити 50 млн євро у ЄБРР на відновлення енергетики

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
TAN72
TAN72
18 вересня 2026, 11:08
#
На проедание
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 вересня 2026, 12:26
#
Отдадут гройсману на ремонт моста «Черниговская» и Харьковского шоссе…
«Автострада» более нуждается.
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