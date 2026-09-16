Виклик для банків: 7 фінустанов не дотягують до нового нормативу капіталу

Сім із 59 платоспроможних банків України наразі мають статутний капітал нижче нового рівня у 250 млн грн. За даними платформи великих даних VKURSI, сукупна сума необхідного збільшення капіталу для цих семи установ становить близько 302,45 млн грн. Водночас 52 банки, або 88% від загальної кількості, вже мають капітал на рівні щонайменше 250 млн грн.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що ухвалила Рада

2 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13007-д, який змінює вимоги до капіталу банків. Мінімальний розмір статутного капіталу підвищили з 200 млн до 250 млн грн. Для діючих банків, які не відповідають новій вимозі, передбачили шестимісячний період для збільшення капіталу до нового мінімуму.

7 із 59 платоспроможних банків наразі мають статутний капітал нижче нового мінімуму. Це майже 12% від загальної кількості установ. Сукупно для досягнення нового порогу їм необхідно збільшити статутний капітал приблизно на 302,45 млн грн, за даними платформи великих даних VKURSI.

Статутний капітал менше 250 млн грн мають банки:

Citibank — 200 000 080 грн

Банк Фамільний — 200 000 054 грн

COMINBANK — 215 748 034 грн

AVANGARD BANK — 231 800 000 грн

Траст Капітал — 200 000 931 грн

Банк Український Капітал — 200 001 150 грн

ПОЛІКОМБАНК — 200 000 000 грн.

Найближчим до нової планки серед семи банків є Банк Авангард — для досягнення 250 млн грн йому бракує 18,2 млн грн.

Комінбанку необхідно збільшити капітал приблизно на 34,25 млн грн. Решта п’ять банків перебувають практично на рівні попередньої мінімальної вимоги у 200 млн грн. Кожному з них до нового порогу бракує близько 50 млн грн.

Найбільший статутний капітал серед 59 проаналізованих платоспроможних банків має ПриватБанк — 206,06 млрд грн. Це більш ніж у чотири рази перевищує показник Ощадбанку, який посідає друге місце з 49,47 млрд грн. Третій — Укрексімбанк зі статутним капіталом 45,57 млрд грн. До п’ятірки банків із найбільшим статутним капіталом також входять Сенс Банк — 28,73 млрд грн та Укргазбанк — 13,84 млрд грн.

Серед семи установ два банки мають 100% іноземний капітал: Сітібанк — американський, Банк Авангард — кіпрський.

Решта п'ять установ — Банк Фамільний, Комінбанк, Банк Траст-Капітал, Банк Український капітал та Полікомбанк — належать до банків із приватним капіталом.

Що дасть підвищення мінімального статутного капіталу

Підвищення мінімального статутного капіталу банків із 200 млн грн до 250 млн грн має збільшити їхній фінансовий запас міцності та наблизити українські вимоги до європейських.

Капітал слугує своєрідною «подушкою безпеки»: за його рахунок банк може покривати збитки, зокрема від неповернених кредитів або знецінення активів, не перекладаючи ці втрати на вкладників і кредиторів.