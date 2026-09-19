НБУ ввів в обіг монету на честь Володимира Івасюка і «Червоної рути»: 10 грн зі срібла 925 проби

Національний банк України ввів в обіг нову срібну пам’ятну монету «Червона рута — голос поколінь», присвячену однойменній пісні та її автору — українському композитору Володимиру Івасюку.



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Характеристики монети

Номінал монети становить 10 гривень. Її виготовлено зі срібла 925 проби, маса — 31,1 г, діаметр — 38,6 мм. Категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед». Тираж становить до 10 000 штук.

Художницею монети стала Олександра Кучинська, скульпторами — Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.

Що зображено на аверсі

На аверсі розміщено стилізований портрет Володимира Івасюка за піаніно. Поруч зображені нотний стан і ручка, а на музичному інструменті — монограма митця.

Тлом стали Карпатські гори, з яких витікає річка, форма якої нагадує скрипку. Композицію доповнюють стилізована квітка червоної рути та силует дівчини з квіткою в руках.

Символіка реверсу

На реверсі річка переходить у нотний стан із фрагментом мелодії «Червоної рути». За задумом авторів, музична тема символічно руйнує каміння режиму та звільняє квітку червоної рути.

У дизайні квітка є символом національного духу, культурної ідентичності, любові та світла.

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Де придбати монету

Придбати пам’ятну монету можна буде через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ та банки-дистриб'ютори. Про дату початку продажу та доступність монети регулятор має повідомити окремо.

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