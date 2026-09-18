Верховний Суд змінив правила стягнення захмарних відсотків за мікрокредитами

Верховний Суд кардинально оновив судову практику у спорах між фінансовими установами та боржниками. Суддям дозволили автоматично зрізати приховані відсотки через двозначність угод, але водночас заборонили зменшувати борги з власної ініціативи лише через їхню «несправедливість».

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Відповідну постанову ухвалила Об'єднана палата Касаційного цивільного суду ВС (справа № 552/672/23).

У центрі уваги опинилася класична для ринку мікрокредитування історія. Клієнт отримав позику на 4800 грн. Заява-анкета фіксувала плату за користування грошима у розмірі 1440 грн. Натомість в інших положеннях договору була зашита динамічна ставка, що зростала з часом. У результаті кредитор нарахував понад 53 тис. грн відсотків і вимагав через суд 57,8 тис. грн.

Апеляційний суд став на бік фінансової установи. Верховний Суд це рішення скасував і сформував три жорсткі правила для розгляду подібних справ у майбутньому.

Будь-яка двозначність трактується на користь клієнта

Якщо в документах є розбіжності (анкета вказує одну суму, а договір містить додаткові умови нарахування), діє принцип favor contractus та норми Закону «Про захист прав споживачів». Суд зобов'язаний тлумачити такі нечіткі положення виключно на користь позичальника і стягувати меншу суму. Окрема позовна вимога від клієнта для цього не потрібна. У цій справі ВС зобов'язав стягнути лише первісні 1440 грн відсотків.

Скасування відсотків без позову відтепер заборонено

Це ключовий розворот у судовій практиці. Раніше суди часто зменшували космічні нарахування з власної ініціативи, визнаючи їх непропорційними або такими, що порушують принцип добросовісності. Об'єднана палата поклала цьому край.

Якщо кредитор прописав кабальні відсотки чітко, недвозначно і юридично грамотно, суд не має права самовільно зрізати борг. Відтепер, щоб скасувати такі умови, боржник зобов’язаний проявити активність — подати зустрічний позов із вимогою визнати відповідний пункт договору недійсним.

Нові обмеження ставок не рятують старих боржників

ВС остаточно роз'яснив застосування законодавчих обмежень максимальної денної ставки, які набули чинності наприкінці 2023 року. Ці ліміти не мають зворотної дії: вони не поширюються на договори, укладені до 24 грудня 2023 року, за винятком випадків, коли строк кредитування продовжувався після цієї дати

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Bottom line



Для фінансових компаній це прямий сигнал вичистити свої договори від внутрішніх суперечностей, інакше суди гарантовано різатимуть їхні прибутки на користь клієнтів. Для боржників епоха пасивного захисту завершилася: врятуватися від захмарних відсотків за чітко виписаним договором можна виключно через повноцінну судову війну та зустрічні позови.

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