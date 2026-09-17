Протягом дня 17 вересня в роботі електронних сервісів Ощадбанку можуть виникати перебої. Причиною стала чергова хвиля російських обстрілів. Про це йдеться у повідомленні банку в телеграм-каналі.
17 вересня 2026, 12:45
Ощадбанк попередив про можливі збої в роботі електронних сервісів
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Збої в сервісах
«Можливі збої можуть зачепити як приватних клієнтів банку, так і представників бізнесу», — йдеться у повідомленні.
В Ощадбанку запевнили, що фахівці докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи сервісів.
«Дякуємо за ваше розуміння і перепрошуємо за незручності», — йдеться в повідомленні банку.
Джерело: Мінфін
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