Ощадбанк попередив про можливі збої в роботі електронних сервісів

Протягом дня 17 вересня в роботі електронних сервісів Ощадбанку можуть виникати перебої. Причиною стала чергова хвиля російських обстрілів. Про це йдеться у повідомленні банку в телеграм-каналі.

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Збої в сервісах

«Можливі збої можуть зачепити як приватних клієнтів банку, так і представників бізнесу», — йдеться у повідомленні.

В Ощадбанку запевнили, що фахівці докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи сервісів.

«Дякуємо за ваше розуміння і перепрошуємо за незручності», — йдеться в повідомленні банку.