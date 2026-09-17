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17 вересня 2026, 14:27

Депозит, ОВДП чи валюта: як українцям зберегти заощадження перед зимою

Напередодні зимового періоду, коли до економічної невизначеності додаються воєнні та енергетичні ризики, українцям варто уважніше поставитися до власних заощаджень і не тримати вільні кошти без руху. Про це розповів Сергій Мамедов, голова правління Глобус Банку, під час авторського подкасту фінансового експерта Олексія Козирєва.

Напередодні зимового періоду, коли до економічної невизначеності додаються воєнні та енергетичні ризики, українцям варто уважніше поставитися до власних заощаджень і не тримати вільні кошти без руху.

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Депозити вже пропонують до 17−17,5% річних За словами Мамедова, очікування «ідеального моменту» для розміщення коштів саме по собі може призводити до втрати потенційного доходу.

На депозитному ринку вже є пропозиції зі ставками 17−17,5% річних, хоча конкретна дохідність залежить від банку та строку розміщення.

Він також звернув увагу, що зберігання всіх заощаджень лише у валюті не є універсальним способом захисту капіталу, оскільки купівельна спроможність долара та євро також із часом змінюється.

«Моя рекомендація проста: гроші повинні працювати. По-перше, це не дає можливість знецінюватись вашому капіталу. А по-друге, це все ж таки дозволяє відбудовувати й розвивати нашу країну. Гроші, які десь „сховані“, не працюють на економіку», — наголосив Мамедов.

Як розподілити заощадження

Універсальної пропорції для всіх вкладників, за словами банкіра, не існує.

Структура заощаджень має залежати від:

  • обсягу капіталу;
  • регулярних витрат;
  • майбутніх фінансових цілей;
  • готовності людини до ризику.

Як один із можливих варіантів Мамедов навів модель, за якої близько половини коштів можна залишити у гривневих інструментах, а іншу частину розподілити між іноземними валютами.

Валюту при цьому доцільно обирати з огляду на майбутні витрати. Наприклад, якщо людина регулярно подорожує або витрачає кошти в країнах єврозони, частину заощаджень можна тримати в євро, щоб уникати зайвих конвертацій.

Депозит чи ОВДП

Гривневу частину заощаджень, особливо якщо йдеться про значні суми, Мамедов радить розподіляти між кількома інструментами — банківськими депозитами та облігаціями внутрішньої державної позики.

При виборі ОВДП потрібно враховувати не лише заявлену дохідність, а й можливі банківські або брокерські комісії та вартість обслуговування рахунку.

Водночас банкір наголосив, що таку модель не слід автоматично переносити на кожного вкладника — структура портфеля має формуватися індивідуально.

Що буде з курсом

Говорячи про валютний ринок, Мамедов зазначив, що не бачить передумов для ажіотажного попиту на валюту.

На його думку, обсяг міжнародних резервів та зовнішньої фінансової допомоги дає Національному банку достатньо можливостей для збереження контрольованої ситуації на валютному ринку.

Щодо курсу наприкінці року банкір припустив, що рух у напрямку близько 45 грн/$ є реалістичним.

Водночас через війну, обсяги міжнародної допомоги та бюджетні потреби точні курсові прогнози залишаються умовними.

Фінмоніторинг: походження коштів стає важливішим Окремо Мамедов звернув увагу на фінансовий моніторинг.

За його словами, перевірка окремої операції банком не означає автоматичного блокування рахунку чи упередженого ставлення до клієнта.

Сучасні системи фінмоніторингу значною мірою автоматизовані: алгоритми аналізують операції та реагують передусім на нетипову фінансову поведінку.

Наприклад, увагу може привернути значне надходження коштів із подальшим переказом на велику кількість карток або інші операції, які суттєво відрізняються від звичайної активності клієнта.

«Є автоматичні алгоритми, які аналізують весь масив операцій, який проходить у банку. Якщо є якісь невідповідності, то ця операція переноситься на поглиблене вивчення», — пояснив Мамедов.

У такому разі банк може попросити клієнта пояснити економічний зміст операції або надати документи, які підтверджують походження коштів.

Які документи варто мати

За словами банкіра, якщо виникають питання щодо операції чи рахунку, не варто ігнорувати звернення банку. Краще оперативно зв’язатися з установою через офіційні канали та надати необхідну інформацію.

Підтвердженням походження коштів можуть бути, зокрема:

  • документи про продаж активів;
  • інформація про депозити;
  • подана декларація;
  • підтвердження отримання заробітної плати;
  • інші документи про легальні доходи.

Мамедов прогнозує, що в міру інтеграції України до європейського фінансового простору вимоги до прозорості походження коштів лише посилюватимуться.

«Треба завжди думати про те, як пояснити, де ти заробив кошти, які плануєш інвестувати. І надалі вимоги щодо походження коштів будуть тільки посилюватись», — підсумував він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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