Приріст кредитів бізнесу та фізичним особам у серпні був на історично максимальному рівні. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Банки різко наростили кредитування: у серпні зафіксовано рекордний приріст
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Історичний максимум
- Чисті кредити бізнесу зросли на 25,9 млрд грн до 651,85 млрд грн
- Чисті кредити фізособам зросли на 16,3 млрд грн до 373,87 млрд грн
«Жодного разу такі об'єми кредитування ми не мали. Та й такого об'єму кредитів ми не мали також», — пише Шевчишин.
Сумарні чисті кредити банків для всіх секторів сягнули 1'316 трлн грн, що становить 14,1% до ВВП. Для порівняння, на кінець 2025 року чисті кредити сягали 12,1% ВВП.
«Чи був серпень якимось сакраментальным — потрібно буде подивитись в динаміці. Але попит на випадок дефіциту товарів від населення дійсно був (як у березні), й потреба в грошах для його задоволення також. А бізнес мав попит на кредити для відновлення й переформатування логістики. Якщо так, то в прирості за серпень-вересень ми побачимо пікові рівні. А далі буде насичення. По-перше, НБУ піде на підвищення ставки, а по друге, щось у Уряду для фінансування пільгових кредитів поки грошей не вистачає», — підсумував аналітик.
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