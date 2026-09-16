Банки різко наростили кредитування: у серпні зафіксовано рекордний приріст

Приріст кредитів бізнесу та фізичним особам у серпні був на історично максимальному рівні. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Історичний максимум

Чисті кредити бізнесу зросли на 25,9 млрд грн до 651,85 млрд грн

Чисті кредити фізособам зросли на 16,3 млрд грн до 373,87 млрд грн

«Жодного разу такі об'єми кредитування ми не мали. Та й такого об'єму кредитів ми не мали також», — пише Шевчишин.

Сумарні чисті кредити банків для всіх секторів сягнули 1'316 трлн грн, що становить 14,1% до ВВП. Для порівняння, на кінець 2025 року чисті кредити сягали 12,1% ВВП.

«Чи був серпень якимось сакраментальным — потрібно буде подивитись в динаміці. Але попит на випадок дефіциту товарів від населення дійсно був (як у березні), й потреба в грошах для його задоволення також. А бізнес мав попит на кредити для відновлення й переформатування логістики. Якщо так, то в прирості за серпень-вересень ми побачимо пікові рівні. А далі буде насичення. По-перше, НБУ піде на підвищення ставки, а по друге, щось у Уряду для фінансування пільгових кредитів поки грошей не вистачає», — підсумував аналітик.