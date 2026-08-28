Імпорт з Китаю до ЄС обвалився на 30-40% після запровадження мита на дрібні посилки

З 1 липня Євросоюз запровадив мито в €3 на посилки вартістю до €150, і захід уже дає результат: імпорт, особливо з Китаю, впав на 30−40%. Про це повідомляє Euronews .

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Роками дрібні посилки з Китаю заповнювали поштові скриньки європейців: одяг, аксесуари, гаджети та повсякденні товари, замовлені на Shein, Temu чи AliExpress, надходили напряму споживачам за дуже низькими цінами. Систему, яку дехто називав «навалою», ЄС вирішив суттєво обмежити: тепер посилки вартістю до €150 включно оподатковуються фіксованим митом €3 за кожну товарну категорію, тоді як раніше такі дрібні відправлення взагалі звільнялися від мита.

Як це вплинуло на маркетплейси

За даними французької митниці, на які у четвер посилалося міністерство економіки Франції, кількість дрібних посилок, що потрапляють до ЄС, скоротилася на 30−40% від моменту запровадження податку. Французький уряд розцінює це як доказ того, що жорсткіше регулювання здатне змінити споживчу поведінку та ринкову домінацію великих китайських платформ.

Між червнем і липнем обсяги продажів обвалилися на Temu (-50%) та AliExpress (-37%). Shein тримається краще (-15%) — цьому сприяє запланована наприкінці 2025 року відкриття нового складу в Польщі, яке допоможе полегшити податкове навантаження.

Чому Європа вирішила діяти

У 2025 році до ЄС завезли 5,9 млрд товарів низької вартості (та якості). Це еквівалент понад 16 млн посилок щодня. Для Брюсселя ця система давала великим іноземним платформам перевагу над європейськими рітейлерами, які змушені дотримуватися тих самих правил і сплачувати мито на імпорт.

Європейська комісія також вказує на проблеми безпеки: за результатами опитування, проведеного в ЄС у 2025 році, понад 60% перевірених товарів низької вартості не відповідали європейським вимогам чи стандартам безпеки. Нові правила дозволяють митним органам краще виявляти потенційно небезпечну продукцію.

Захід ефективний, але не постійний, адже він має супроводжувати ширшу реформу європейської митної системи у 2028 році. Тому вже у листопаді поточного року до €3 можуть додатися додаткові збори на фінансування обробки посилок.

Утім, приклад Shein підказує, що буде далі: мито на кордоні можна обійти, перенісши склад усередину митного простору, а платіж у €3 платформи можуть просто розподілити між категоріями товарів або закласти в ціну.

Нагадаємо

Схожий шлях проходить і Україна. Як повідомляв Мінфін, наприкінці серпня профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити пакет законопроєктів, який скасовує податкову пільгу для міжнародних посилок і запроваджує ПДВ на товари, куплені через маркетплейси.

Обов'язок нараховувати й сплачувати ПДВ покладуть на самі маркетплейси, а реформа має принести бюджету близько 10 млрд грн щороку на потреби оборони.

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