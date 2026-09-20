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20 вересня 2026, 9:43

Оборона, пенсії та зарплати бюджетників: як розподілили видатки держбюджету у 2026 році

Як повідомляє Міністерство фінансів, за січень-серпень 2026 року видатки загального фонду державного бюджету України становили 2,97 трлн грн. Це на 466,6 млрд грн, або 18,6%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільша частина коштів — 1,84 трлн грн, або 62% усіх видатків, — пішла на безпеку й оборону.

Як повідомляє Міністерство фінансів, за січень-серпень 2026 року видатки загального фонду державного бюджету України становили 2,97 трлн грн.

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Основні статті видатків

  • 1,14 трлн грн — оплата праці бюджетників із нарахуваннями. Це 38,5% усіх видатків. За рік сума зросла на 15%.

  • 474,6 млрд грн — соціальне забезпечення, зокрема пенсії, допомоги, стипендії, субсидії та пільги. Частка цієї статті — 16%.

  • 452,9 млрд грн — субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам і організаціям. На цей напрям припало 15,2% видатків. Кошти, зокрема, спрямовувалися на закупівлю товарів для потреб ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

  • 372,6 млрд грн — придбання товарів і послуг, або 12,5% видатків.

  • 250,5 млрд грн — обслуговування державного боргу. Це 8,4% загального обсягу.

  • 200,4 млрд грн — трансферти місцевим бюджетам, або 6,7% видатків.


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Що означають витрати на підтримку ЗСУ

Видатки на підтримку Збройних сил охоплюють не лише закупівлю зброї. Йдеться також про придбання військової техніки, боєприпасів, іншого оборонного обладнання, шоломів, бронежилетів та спеціального спорядження.

Крім того, бюджетні кошти спрямовують на пальне, харчування військових, оплату комунальних послуг та забезпечення інших військових формувань і правоохоронних органів.

За вісім місяців 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло майже 2,3 трлн грн.

Як ми повідомляли, уряд ухвалив два рішення з нового пакета підтримки бізнесу, над яким останні місяці працювало Міністерство економіки та довкілля.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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