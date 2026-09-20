Воррен Баффет знайшов найнудніший спосіб заробляти на ШІ

Як вважає CNN, 96-річний Воррен Баффет, який днями залишив свій пост у Berkshire Hathaway, уникав масштабних інвестицій безпосередньо в компанії штучного інтелекту, вважаючи цей напрям ризикованим і складним для прогнозування. Однак очолювана ним протягом десятиліть Berkshire все одно отримує вигоду від розвитку галузі — через енергетичні та промислові компанії.

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Як Berkshire заробляє на бумі ШІ

Berkshire володіє великими енергетичними компаніями, зокрема MidAmerican Energy та NV Energy. Вони постачають електроенергію регіонам, де активно будують дата-центри.

Наприклад, 8% енергетичного навантаження Berkshire в Айові у 2025 році припадало на центри обробки даних. Зростання попиту на електроенергію через розвиток ШІ робить такі активи дедалі ціннішими.

Ще один приклад — Precision Castparts, виробник деталей для турбін і генераторів. У 2016 році Berkshire придбала компанію, а згодом списала $11 млрд її вартості, визнавши, що переплатила. Водночас нинішній попит на електроенергію підвищує потребу в газових турбінах та комплектуючих до них.

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Прямі інвестиції — виняток

Berkshire володіє акціями Apple, а у 2026 році придбала частку Alphabet — материнської компанії Google, яка активно розвиває штучний інтелект. Проте ці вкладення не означають зміни загальної стратегії Баффета.

Його підхід полягає в інвестиціях у компанії, які забезпечують базові потреби економіки. Тому Berkshire може отримувати прибуток від розвитку ШІ, не намагаючись визначити, яка саме технологічна компанія стане головним переможцем.

Як ми писали, Баффет: ринки дедалі більше схожі не на інвестування, а на казино