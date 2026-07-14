НБУ змінює правила валютних переказів для поштових операторів і перевізників

Національний банк з 15 липня 2026 року дасть змогу операторам поштового зв’язку, експрес-перевізникам та іншим міжнародним транспортним перевізникам України переказувати іноземну валюту за кордон для оплати митних платежів, податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних з увезенням посилок на територію ЄС. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Кого стосуватиметься

Пом’якшення стосуватиметься міжнародних поштових та експрес-відправлень з України та інших країн, послуги з доставки яких надають українські оператори-перевізники.

Відповідні зміни стали необхідними, оскільки з 1 липня 2026 року Рада Європейського Союзу скасувала звільнення від мита на посилки вартістю до 150 євро, упровадивши фіксоване мито за кожну товарну категорію.

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Аналогічний режим для платежів з України, пов’язаних з увезенням посилок на територію США, діє з вересня 2025 року.

Зміни набирають чинності з 15 липня 2026 року.