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20 вересня 2026, 13:33

CNN, HBO, Warner Bros. і Discovery: хто отримає контроль над гігантською медіаімперією

Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) схвалила залучення іноземного фінансування для запланованого придбання Warner Bros. Discovery компанією Paramount Skydance. Регулятор заявив, що угода відповідає суспільним інтересам, — повідомляє Bloomberg.

Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) схвалила залучення іноземного фінансування для запланованого придбання Warner Bros.

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Paramount планує придбати Warner Bros. Discovery за $110 млрд з урахуванням боргів. Для фінансування угоди передбачено $24 млрд акціонерного капіталу від трьох суверенних фондів Близького Сходу.

Які компанії входять до Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery — одна з найбільших медіагруп у світі. До її портфеля входять:

  • Warner Bros. — кіностудія, що виробляє фільми та серіали;

  • CNN — міжнародний новинний телеканал;

  • HBO та HBO Max — телевізійний і стримінговий бізнес;

  • Discovery — телеканали та контент про науку, природу, подорожі й реаліті-шоу;

  • TNT Sports — спортивні трансляції;

  • TLC — розважальний телеканал;

  • Cartoon Network — телеканал анімаційного контенту;

  • Adult Swim — бренд анімаційних і розважальних програм;

  • DC Studios — кіновсесвіт і франшизи, пов’язані з героями DC Comics.

Таким чином, Paramount отримає контроль над великим каталогом фільмів і серіалів, стримінговими платформами, телеканалами та новинними й спортивними медіа.

Хто купує Warner Bros. Discovery

Покупцем виступає Paramount Skydance — медіакомпанія, яка об'єднує Paramount і Skydance Media. Її очолює Девід Еллісон, син співзасновника Oracle Ларрі Еллісона.

Ларрі Еллісон має допомогти профінансувати угоду. Сім'я Еллісонів разом із RedBird Capital Partners планує зберегти контроль над об'єднаною компанією та всі права голосу.

Водночас, згідно з документами, поданими до FCC, іноземні інвестори (у тому числі з Близького Сходу) контролюватимуть 49,5% акцій класу B Paramount. У компанії наголошують, що це не означатиме передачі контролю над Paramount іноземним власникам.

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Чому угода викликає суперечки

Схвалення FCC стосувалося саме залучення іноземного фінансування, оскільки угода передбачає контроль над телевізійними станціями у США.

Антимонопольні органи вже погодили придбання, однак угода зіткнулася із судовими позовами, які подали генеральні прокурори окремих штатів і профспілка сценаристів.

Демократична членкиня FCC Анна Гомес розкритикувала рішення. Вона заявила, що іноземні уряди можуть отримати непрямий вплив на значну частину об'єднаної медіакомпанії. За її словами, великі інвестиції в медіа можуть впливати не лише на структуру власності, а й на контент та інформаційну політику.

Paramount, зі свого боку, стверджує, що сім'я Еллісонів збереже контроль над компанією, а інші інвестори не матимуть управлінських прав.


Як ми повідомляли, АМКУ дозволив Paramount купити Warner Bros

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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