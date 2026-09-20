ПДФО приніс громадам майже 227 млрд грн: як зросли доходи місцевих бюджетів

У січні-серпні 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло 378,6 млрд грн податків. Це на 16,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про надходження повідоми в Укрінформ з посиланням на Державну податкову службу.

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ПДФО забезпечив найбільшу частину надходжень

Основним джерелом доходів місцевих бюджетів залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). За вісім місяців він приніс громадам 226,9 млрд грн, що на 20,5% більше, ніж роком раніше.

Інші ключові джерела надходжень:

59 млрд грн — єдиний податок (+11,4%);

43,4 млрд грн — податок на майно (+13,2%);

25,7 млрд грн — податок на прибуток підприємств (+8,4%);

3,8 млрд грн — рентна плата за користування надрами (+16,3%);

269,8 млн грн — туристичний збір (+23%);

158,3 млн грн — збір за паркування (+12,2%).



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Залишки коштів зросли майже вдвічі

Станом на 1 вересня залишки на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ становили 185,9 млрд грн. Це на 90,7 млрд грн, або майже вдвічі, більше, ніж на початку 2026 року.



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