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20 вересня 2026, 11:10

ПДФО приніс громадам майже 227 млрд грн: як зросли доходи місцевих бюджетів

У січні-серпні 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло 378,6 млрд грн податків. Це на 16,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про надходження повідомив Укрінформ з посиланням на Державну податкову службу.

У січні-серпні 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло 378,6 млрд грн податків.

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ПДФО забезпечив найбільшу частину надходжень

Основним джерелом доходів місцевих бюджетів залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). За вісім місяців він приніс громадам 226,9 млрд грн, що на 20,5% більше, ніж роком раніше.

Інші ключові джерела надходжень:

  • 59 млрд грн — єдиний податок (+11,4%);

  • 43,4 млрд грн — податок на майно (+13,2%);

  • 25,7 млрд грн — податок на прибуток підприємств (+8,4%);

  • 3,8 млрд грн — рентна плата за користування надрами (+16,3%);

  • 269,8 млн грн — туристичний збір (+23%);

  • 158,3 млн грн — збір за паркування (+12,2%).


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Залишки коштів зросли майже вдвічі

Станом на 1 вересня залишки на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ становили 185,9 млрд грн. Це на 90,7 млрд грн, або майже вдвічі, більше, ніж на початку 2026 року.


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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