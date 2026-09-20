Зростання комуналки за новими правилами: українцям розкриватимуть структуру тарифів і дадуть час на зауваження

Підвищення комунальних тарифів в Україні мають супроводжувати детальні пояснення, — повідомила «Судово-юридична газета». Відтепер споживачам повинні показувати, з чого складається нова ціна, чому її переглядають і наскільки вона може зрости.

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Зміни затвердило Міністерство розвитку громад та територій наказом № 1760. Вони стосуються тарифів на тепло, гарячу воду, централізоване водопостачання, водовідведення та послуги з управління побутовими відходами. Правила не поширюються на тарифи на постачання й розподіл газу та електроенергії.

Як зміниться процедура

Після подання розрахунків уповноваженому органу виконавець матиме п’ять робочих днів, щоб повідомити споживачів про намір встановити або переглянути тариф.

У повідомленні мають бути зазначені:

чинний і запропонований тарифи;

структура нової ціни та основні витрати;

зміни витрат на зарплати, електроенергію, пальне тощо;

закладені прибуток і ПДВ;

економічно обґрунтований розмір тарифу;

причини перегляду;

очікуваний відсоток підвищення.

Для послуг із поводження з відходами тарифи додатково мають розписувати окремо за операціями — збиранням, перевезенням, відновленням і видаленням.

Як споживачі зможуть впливати на тариф

Після оприлюднення інформації люди матимуть від 7 до 14 календарних днів, щоб подати зауваження та пропозиції.

Якщо виконавець відхилить пропозицію, він повинен пояснити причини. Якщо зауваження врахують, розрахунок тарифу мають переглянути та повторно подати уповноваженому органу.

Водночас споживачі не отримують права одноосібно заблокувати підвищення. Новий механізм дає можливість перевірити обґрунтованість нарахувань і вплинути на процедуру до ухвалення рішення.

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Де публікуватимуть інформацію

Дані розміщуватимуть на сайтах органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств, у друкованих медіа, на інформаційних стендах і в платіжках. У квитанціях має бути вказане джерело, де можна ознайомитися з повним розрахунком.

Додатковим каналом стане Єдина інформаційно-аналітична житлова система. Водночас ця частина наказу запрацює лише після запуску системи та офіційного оприлюднення документа.

Головна зміна полягає в тому, що між рішенням про перегляд тарифу та появою нової суми в платіжці має з’явитися прозора процедура пояснень і громадських зауважень.

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