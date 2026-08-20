Головне за 20 серпня
ТОП-5 новин за четвер: скандал у Сенс Банку, валютний курс, новий правовий статус для цивільних
Уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку
Кабінет міністрів вирішив відсторонити голову наглядової ради державного Сенс Банку Миколу Гладишенка. Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку.
Операція «Форест Гамп»: Гетманцев вимагає звільнення Пишного
Голова Податкового Комітету
Хто більше допомагає Україні: що показує динаміка підтримки США та Європи
Європа поступово стала головним джерелом підтримки України як у військовій, так і у фінансово-гуманітарній допомозі. У перші роки повномасштабної війни вагому частку підтримки забезпечували США. Однак у 2025 році структура допомоги помітно змінилася: частка Європи стала домінуючою, особливо у військовому напрямі.
Що з курсом? Нафта по $98, загострення конфлікту США й Ірану та загрози для долара (відео)
Яким буде долар та євро наступного тижня? Чи зросте попит населення на валюту? І в якому коридорі працюватимуть банки та обмінники — дивіться у новому випуску.
Для цивільних, залучених до оборони країни, готують окремий правовий статус
Міністерство у справах ветеранів ініціює законопроєкт, який має запровадити спеціальний правовий статус для цивільних осіб, залучених до забезпечення оборони України, але які безпосередньо не брали участі у бойових діях.
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