Хто більше допомагає Україні: що показує динаміка підтримки США та Європи

Європа поступово стала головним джерелом підтримки України як у військовій, так і у фінансово-гуманітарній допомозі. Це видно з динаміки допомоги у 2022−2025 роках. Як свідчить інфографіка Open4business, у перші роки повномасштабної війни вагому частку підтримки забезпечували США. Однак у 2025 році структура допомоги помітно змінилася: частка Європи стала домінуючою, особливо у військовому напрямі.

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Військова допомога: роль США зменшилася

У 2022−2024 роках військова допомога Україні формувалася переважно за рахунок двох ключових донорів — США та Європи.

У 2022 році обсяги військової підтримки були співставними, хоча США залишалися одним із найбільших постачальників. У 2023 році військова допомога зросла до найвищого рівня за весь період, а внески США та Європи залишалися значними.

У 2024 році загальний обсяг військової підтримки зменшився порівняно з 2023-м, але США все ще забезпечували помітну частину допомоги.

Натомість у 2025 році картина різко змінилася: частка США у військовій допомозі стала мінімальною, тоді як основний обсяг забезпечила Європа.

Фінансова та гуманітарна допомога: Європа лідирує стабільно У фінансовій та гуманітарній підтримці Європа з самого початку відігравала більшу роль.

У 2022 році європейська допомога перевищувала американську. У 2023 році внесок США зменшився, тоді як Європа залишилася головним джерелом фінансової та гуманітарної підтримки.

У 2024 році загальний обсяг такої допомоги був найбільшим за весь період на графіку. Внесок США зріс, але Європа все одно залишилася основним донором.

У 2025 році фінансова та гуманітарна допомога знизилася порівняно з 2024-м, однак її основу майже повністю забезпечила Європа.

Що це означає для України

Графік показує дві важливі тенденції. Перша — підтримка України залишається значною, але її структура змінюється. Друга — Європа бере на себе дедалі більшу частину навантаження, особливо на тлі скорочення ролі США у 2025 році.

Для України це означає, що стійкість фінансування дедалі більше залежить від рішень європейських партнерів. Саме вони забезпечують основну частину як бюджетної та гуманітарної підтримки, так і військової допомоги.

Водночас зменшення внеску США створює ризики для прогнозованості підтримки. Якщо така тенденція збережеться, Україні буде важливо не лише отримувати нові пакети допомоги, а й домагатися довгострокових механізмів фінансування з боку ЄС та інших партнерів.