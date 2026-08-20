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20 серпня 2026, 12:37

Хто більше допомагає Україні: що показує динаміка підтримки США та Європи

Європа поступово стала головним джерелом підтримки України як у військовій, так і у фінансово-гуманітарній допомозі. Це видно з динаміки допомоги у 2022−2025 роках. Як свідчить інфографіка Open4business, у перші роки повномасштабної війни вагому частку підтримки забезпечували США. Однак у 2025 році структура допомоги помітно змінилася: частка Європи стала домінуючою, особливо у військовому напрямі.

Європа поступово стала головним джерелом підтримки України як у військовій, так і у фінансово-гуманітарній допомозі.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Військова допомога: роль США зменшилася

У 2022−2024 роках військова допомога Україні формувалася переважно за рахунок двох ключових донорів — США та Європи.

У 2022 році обсяги військової підтримки були співставними, хоча США залишалися одним із найбільших постачальників. У 2023 році військова допомога зросла до найвищого рівня за весь період, а внески США та Європи залишалися значними.

У 2024 році загальний обсяг військової підтримки зменшився порівняно з 2023-м, але США все ще забезпечували помітну частину допомоги.

Натомість у 2025 році картина різко змінилася: частка США у військовій допомозі стала мінімальною, тоді як основний обсяг забезпечила Європа.

Фінансова та гуманітарна допомога: Європа лідирує стабільно У фінансовій та гуманітарній підтримці Європа з самого початку відігравала більшу роль.

У 2022 році європейська допомога перевищувала американську. У 2023 році внесок США зменшився, тоді як Європа залишилася головним джерелом фінансової та гуманітарної підтримки.

У 2024 році загальний обсяг такої допомоги був найбільшим за весь період на графіку. Внесок США зріс, але Європа все одно залишилася основним донором.

У 2025 році фінансова та гуманітарна допомога знизилася порівняно з 2024-м, однак її основу майже повністю забезпечила Європа.

Що це означає для України

Графік показує дві важливі тенденції. Перша — підтримка України залишається значною, але її структура змінюється. Друга — Європа бере на себе дедалі більшу частину навантаження, особливо на тлі скорочення ролі США у 2025 році.

Для України це означає, що стійкість фінансування дедалі більше залежить від рішень європейських партнерів. Саме вони забезпечують основну частину як бюджетної та гуманітарної підтримки, так і військової допомоги.

Водночас зменшення внеску США створює ризики для прогнозованості підтримки. Якщо така тенденція збережеться, Україні буде важливо не лише отримувати нові пакети допомоги, а й домагатися довгострокових механізмів фінансування з боку ЄС та інших партнерів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
crowl
crowl
20 серпня 2026, 16:28
#
Трамп гарно відпрацьовує в США. Але нам це на руку, ЄС зачухалось, тому всерівно підтримка буде вічно, поки параша не розкладеться. Я вважаю шо саме через США в нас краща ситуація ніж до того
всякі питання нашо відпали просто так і Європа ще виграє десятикратно після перемоги
+
+28
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
20 серпня 2026, 18:27
#
«підтримка буде вічно» очень смешно Особенно «вечно» начнётся когда во Франции к власти придёт Ле Пен, а в Германии вылетит с должности канцлера Мерц. Политическая карта Европы может очень сильно измениться уже в следующем году и на текущий уровень поддержки надеяться просто наивно. При том что поддержки уже в следующем году потребуется значительно больше (потому что полным ходом идёт вынос бизнеса в Украине и со сбором налогов/валютной выручкой скорее всего станет хуже).
+
0
user mf
user mf
20 серпня 2026, 20:13
#
«Политическая карта Европы может очень сильно измениться уже в следующем году…» — баба Галя казали…
+
0
IrishRepublican
IrishRepublican
20 серпня 2026, 20:44
#
Вічними тут будуть тільки злидні та жирні харі чиновничків
+
0
Skeptik777
Skeptik777
20 серпня 2026, 18:53
#
Нуманітарна допомога… то яка?
+
0
Skeptik777
Skeptik777
20 серпня 2026, 18:57
#
Вибачте, що прискіпуюся до дрібниць… але це важливо. Це якість Вашої роботи. Якось читайте один у одного… Правопис у Ворді, до речі, дуже зручна штука, бачу не чули… рекомендую.
+
0
IrishRepublican
IrishRepublican
20 серпня 2026, 20:43
#
Хроніки Траншельванії
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