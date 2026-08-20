Операція «Форест Гамп»: Гетманцев вимагає звільнення Пишного

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 серпня 2026, 12:31

Операція «Форест Гамп»: Гетманцев вимагає звільнення Пишного

Голова Податкового Комітету В Р Данило Гетманцев під час свого виступу у Верховній Раді звернувся до депутатів з вимогою звільнити Голову НБУ Андрія Пишного після того, як 19 серпня були опубликовані відеоматеріали щодо операції «Форест Гамп».

Голова Податкового Комітету В Р Данило Гетманцев під час свого виступу у Верховній Раді звернувся до депутатів з вимогою звільнити Голову НБУ Андрія Пишного після того, як 19 серпня були опубликовані відеоматеріали щодо операції «Форест Гамп».► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниВиступ Пишного в Раді20 серпня голова Нацбанку Андрій Пишний виступив з доповідлю щодо ситуації довкола державного Сенс Банку.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Ми щойно слухали з вами голову Національного банку. Виявляється, Гладищенка можна було звільнити за ніч. І за ніч можна було зробити те, що півтора року тому, після першого розслідування Ткача, треба було зробити Національному банку.

Після того, як наша ТСК у Верховній Раді поставила відповідні питання, і все було очевидно, треба було чекати і приховувати, і прикривати все це. Рішення, прийняте вночі Національним банком, безперечно правильне. Але, якби не було кількох але, по-перше, це ті півтора року, коли Пишний широко закривав очі на відверті правопорушення.

По-друге, це Ірина Мудра, права рука Пишного, за його словами, яка не тільки особисто формувала Наглядову раду і правління Сенс банку, але і брала участь в легалізації грошей з добутих злочинним шляхом. Це перевірка Національного банку, яка пройшла в Сенс банку і виявила порушення на 3,3 мільярди гривень, які були легалізовані, але за результатами цієї перевірки нічого фактично не зробила: ані з правлінням, ані з Наглядовою радою. Це шість пов'язаних з Пишним осіб в правлінній Наглядовій раді Сенс банку.

Читайте також: Уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку

І не треба ховатися за незалежністю інституції, в яку ми всі тут, в залі, стільки вложили часу і зусиль, аби побудувати реально найбільш сильну фінансову інституцію в державі. Тут питання в корупції, питання в тому, що неподобство і ганьба, яку розвив Пишний, стосується і Сенс банку, і інших напрямів. Він цим поплюжить репутацію незалежної інституції.

Я сам голосував за нього на цю посаду. Я сам голосував за законопроєкти про фінансовий моніторинг, але ніколи не міг собі уявити, що ці закони, які ми приймемо на виконання наших міжнародних зобов'язань, будуть використані на зло, будуть використані для відмивання, для того, щоб коридорчики утворювалися при легалізації грошей. Тому сьогодні немає іншого виходу, ніж вимагати відставку Пишного. Дякую", — зазначив Гетманцев з трибуни.

Виступ Пишного в Раді

20 серпня голова Нацбанку Андрій Пишний виступив з доповідлю щодо ситуації довкола державного Сенс Банку.

За його словами, комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради Сенс Банку Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності.

НБУ також висунув акціонеру Сенс Банку вимогу невідкладно вжити заходів для припинення повноважень Гладишенка як члена наглядової ради та обрання нового члена наглядової ради.

Нагадаємо

19 серпня НАБУ та САП заявили, що проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопосадовців Офісу Президента та інших осіб.

Зокрема в цій схемі фігурували голова наглядової ради Сенс Банку Микола Гладишенко та голова правління Сенс Банку Олег Ступак.

Гроші для застави за Галущенка (150 млн грн), за версією слідства, «відмивалися» саме через Сенс Банк.

Ввечері, 19 серпня, у головному офісі державного Сенс Банку підтвердили, що представники правоохоронних органів проводили слідчі дії. Вони пов’язані з окремими особами

Пізніше, голова НБУ Андрій Пишний опублікував допис у Фейсбуці, де зазначив, що комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради Сенс Банку Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності.

Також прем'єр-міністр Сергій Корецький в телеграм-каналінаписав, що Кабінет міністрів вирішив відсторонити голову наглядової ради державного Сенс Банку Миколу Гладишенка. Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+43
bagration
bagration
20 серпня 2026, 12:49
#
Ці діячі уже спаплюжили репутацію не тільки НБУ, а фактично всього до чого дотягнулися своїми кривими ручками.
+
+75
tyshenkoV
tyshenkoV
20 серпня 2026, 13:28
#
Гроші з енергетики крав Зеленський, гроші з банку крав Зеленський, фінмон для проведення проплати за крадія Зеленського відключав Зеленський, але звільнити треба непідконтрольного Зеленському голову НБУ. «Хто всравсь — невістка». Черговий раз дякую 73% довбиків за ваш мудрий вибір
+
+30
One Two
One Two
20 серпня 2026, 13:42
#
Добре що абсолютно незалежний голова фінмону не замазався в цій історії
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 серпня 2026, 20:03
#
Прокурор САП перерахував список фігурантів, які згадуються у справі «Форест Гамп»:

▪️Ірина Мудра, колишня заступниця голови Офісу Президента
▪️Віктор Дубовик, гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу Президента
▪️Олена Ференс, заступниця міністра юстиції
▪️Максим Микитась, колишній народний депутат
▪️Вадим Столар, чинний народний депутат
▪️Василь Астіон, бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради
▪️Микола Гладищенко, колишній голова правління державного «Сенс Банк»
▪️Олег Ступак, колишній голова правління державного «Сенс Банк»
▪️Людмила Снігур, начальниця департаменту державного «Сенс Банк»
▪️Валентин Єлізаров (підлеглий Микитася, керівник ТОВ «Метробуд»)
▪️Микита Тарковський (пов'язаний з Микитасем)
▪️Єгор Меркулов (водій Микитася, номінально керівник ТОВ «Монтаж Сервіс»)
▪️Олександр Остапенко (охоронець Микитася, номінально директор ТОВ «Філософія Девелопмент»).
+
0
IrishRepublican
IrishRepublican
20 серпня 2026, 20:50
#
Вболіватимемо за обидві сторони, швидше б вони один одного перестріляли
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає energy1 и 60 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами