Операція «Форест Гамп»: Гетманцев вимагає звільнення Пишного

Голова Податкового Комітету В Р Данило Гетманцев під час свого виступу у Верховній Раді звернувся до депутатів з вимогою звільнити Голову НБУ Андрія Пишного після того, як 19 серпня були опубликовані відеоматеріали щодо операції «Форест Гамп».

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«Ми щойно слухали з вами голову Національного банку. Виявляється, Гладищенка можна було звільнити за ніч. І за ніч можна було зробити те, що півтора року тому, після першого розслідування Ткача, треба було зробити Національному банку.

Після того, як наша ТСК у Верховній Раді поставила відповідні питання, і все було очевидно, треба було чекати і приховувати, і прикривати все це. Рішення, прийняте вночі Національним банком, безперечно правильне. Але, якби не було кількох але, по-перше, це ті півтора року, коли Пишний широко закривав очі на відверті правопорушення.

По-друге, це Ірина Мудра, права рука Пишного, за його словами, яка не тільки особисто формувала Наглядову раду і правління Сенс банку, але і брала участь в легалізації грошей з добутих злочинним шляхом. Це перевірка Національного банку, яка пройшла в Сенс банку і виявила порушення на 3,3 мільярди гривень, які були легалізовані, але за результатами цієї перевірки нічого фактично не зробила: ані з правлінням, ані з Наглядовою радою. Це шість пов'язаних з Пишним осіб в правлінній Наглядовій раді Сенс банку.

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І не треба ховатися за незалежністю інституції, в яку ми всі тут, в залі, стільки вложили часу і зусиль, аби побудувати реально найбільш сильну фінансову інституцію в державі. Тут питання в корупції, питання в тому, що неподобство і ганьба, яку розвив Пишний, стосується і Сенс банку, і інших напрямів. Він цим поплюжить репутацію незалежної інституції.

Я сам голосував за нього на цю посаду. Я сам голосував за законопроєкти про фінансовий моніторинг, але ніколи не міг собі уявити, що ці закони, які ми приймемо на виконання наших міжнародних зобов'язань, будуть використані на зло, будуть використані для відмивання, для того, щоб коридорчики утворювалися при легалізації грошей. Тому сьогодні немає іншого виходу, ніж вимагати відставку Пишного. Дякую", — зазначив Гетманцев з трибуни.

Виступ Пишного в Раді

20 серпня голова Нацбанку Андрій Пишний виступив з доповідлю щодо ситуації довкола державного Сенс Банку.

За його словами, комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради Сенс Банку Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності.

НБУ також висунув акціонеру Сенс Банку вимогу невідкладно вжити заходів для припинення повноважень Гладишенка як члена наглядової ради та обрання нового члена наглядової ради.

Нагадаємо

19 серпня НАБУ та САП заявили, що проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопосадовців Офісу Президента та інших осіб.

Зокрема в цій схемі фігурували голова наглядової ради Сенс Банку Микола Гладишенко та голова правління Сенс Банку Олег Ступак.

Гроші для застави за Галущенка (150 млн грн), за версією слідства, «відмивалися» саме через Сенс Банк.

Ввечері, 19 серпня, у головному офісі державного Сенс Банку підтвердили, що представники правоохоронних органів проводили слідчі дії. Вони пов’язані з окремими особами

Пізніше, голова НБУ Андрій Пишний опублікував допис у Фейсбуці, де зазначив, що комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради Сенс Банку Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності.

Також прем'єр-міністр Сергій Корецький в телеграм-каналінаписав, що Кабінет міністрів вирішив відсторонити голову наглядової ради державного Сенс Банку Миколу Гладишенка. Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку.