Уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку

Кабінет міністрів вирішив відсторонити голову наглядової ради державного Сенс Банку Миколу Гладишенка. Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький в телеграм-каналі.

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За словами прем'єра, аналогічна відповідальність має стосуватися інших посадовців банку, які фігурують у матеріалах досудового розслідування.

Корецький наголосив, що оприлюднені антикорупційними органами факти потребують належної оцінки та не можуть залишатися без реакції.

«Довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи довіра є принциповою умовою роботи», — заявив прем'єр.

Нагадаємо

19 серпня НАБУ та САП заявили, що проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопосадовців Офісу Президента та інших осіб.

Зокрема в цій схемі фігурували голова наглядової ради Сенс Банку Микола Гладишенко та голова правління Сенс Банку Олег Ступак.

Гроші для застави за Галущенка (150 млн грн), за версією слідства, «відмивалися» саме через Сенс Банк.