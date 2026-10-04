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4 жовтня 2026, 9:00

Зеленський підписав закон про захист вкладників: що зміниться для клієнтів банків

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 4962-IX, який змінює правила роботи з неплатоспроможними банками та має посилити захист вкладників і кредиторів. Як стверджує «Судово-юридична газета», документ, зокрема, удосконалює процедури виведення банків з ринку та повернення коштів.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 4962-IX, який змінює правила роботи з неплатоспроможними банками та має посилити захист вкладників і кредиторів.
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Головна зміна для вкладників полягає в тому, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб отримує більш ефективні механізми для повернення коштів, а сама процедура виведення банку з ринку має стати прозорішою та менш витратною.

Окремо закон посилює можливості Національного банку як забезпеченого кредитора. Це дозволить НБУ ефективніше повертати кошти за кредитами рефінансування, які він надавав банкам. Відповідно, у разі проблем із банком має залишатися більше можливостей для повернення коштів кредиторам.

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Взаємодія, киберзахист та європейські норми

Ще одна важлива зміна — кращий обмін інформацією між НБУ та Фондом гарантування, зокрема даними, що містять банківську таємницю. Це має допомогти регулятору та Фонду швидше отримувати інформацію, необхідну для роботи з проблемними банками.

Документ також посилює вимоги до капіталу банків відповідно до норм ЄС і містить зміни у сфері кіберзахисту, грошового обігу та регулювання інститутів спільного інвестування.

Таким чином, закон має зробити систему реагування на банкрутство банків більш ефективною: швидше виявляти проблеми, краще контролювати активи банку та збільшувати можливості для повернення коштів вкладникам і кредиторам. Водночас закон № 4962-IX станом на дані Верховної Ради ще не набрав чинності.

Як ми писали, НБУ змінює правила кредитування: що буде з ломбардами та фінкомпаніями

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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