Трамп знову пообіцяв американцям $5000 — тепер уже кожному громадянину США: що змінилося

Президент США Дональд Трамп продовжує просувати ідею одноразової виплати американцям у розмірі $5000 у разі перемоги республіканців на проміжних виборах. У жовтні він розширив формулювання своєї обіцянки: якщо спочатку йшлося про кожного повнолітнього громадянина США, то тепер Трамп говорить уже про «кожного громадянина США».

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Уперше про так званий «дивіденд Трампа» президент заявив 9 вересня на заході Республіканської партії в Далласі. Тоді він пообіцяв виплатити $5000 кожному дорослому громадянину, якщо республіканці переможуть на проміжних виборах і збережуть контроль над обома палатами Конгресу.

Але 2 жовтня Трамп повторив цю обіцянку у своїй соцмережі Truth Social, використавши ширше формулювання — заявив про виплату $5000 кожному громадянину США. А 3 жовтня, він знову згадав про $5000 під час виступу в Огайо.

Чому виплата $5000 поки залишається обіцянкою

Але Трамп не може одноосібно ухвалити рішення про виплату таких коштів — для цього необхідне законодавство і фінансування, схвалені Конгресом.

Масштаб програми також залишається питанням. Якщо виплату отримають близько 240 млн дорослих американців, її загальна вартість становитиме приблизно $1,2 трлн. Трамп пов'язує фінансування з доходами від мит, однак детального механізму реалізації програми наразі не представив.

Тому перемога республіканців на виборах сама по собі не гарантуватиме американцям отримання $5000.

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Коли відбудуться вибори

Проміжні вибори у США відбудуться 3 листопада 2026 року. На них буде переобрано всю Палату представників — 435 місць — та приблизно третину Сенату.

Республіканці наразі контролюють обидві палати Конгресу, однак їхня більшість у Палаті представників є дуже вузькою. Тому збереження контролю над Конгресом стане ключовим фактором для реалізації політичних ініціатив Трампа після виборів.

Наразі прогнози свідчать, що демократи мають сильніші позиції у боротьбі за Палату представників, тоді як боротьба за Сенат залишається більш конкурентною. Отже, сценарій, за якого республіканці збережуть контроль над обома палатами і зможуть просунути програму виплат, наразі не є гарантованим.

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