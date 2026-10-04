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4 жовтня 2026, 14:04

Трамп знову пообіцяв американцям $5000 — тепер уже кожному громадянину США: що змінилося

Президент США Дональд Трамп продовжує просувати ідею одноразової виплати американцям у розмірі $5000 у разі перемоги республіканців на проміжних виборах. У жовтні він розширив формулювання своєї обіцянки: якщо спочатку йшлося про кожного повнолітнього громадянина США, то тепер Трамп говорить уже про «кожного громадянина США».

Президент США Дональд Трамп продовжує просувати ідею одноразової виплати американцям у розмірі $5000 у разі перемоги республіканців на проміжних виборах.
Трамп обіцяє $500 кожному американцю
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Уперше про так званий «дивіденд Трампа» президент заявив 9 вересня на заході Республіканської партії в Далласі. Тоді він пообіцяв виплатити $5000 кожному дорослому громадянину, якщо республіканці переможуть на проміжних виборах і збережуть контроль над обома палатами Конгресу.

Але 2 жовтня Трамп повторив цю обіцянку у своїй соцмережі Truth Social, використавши ширше формулювання — заявив про виплату $5000 кожному громадянину США. А 3 жовтня, він знову згадав про $5000 під час виступу в Огайо.

Чому виплата $5000 поки залишається обіцянкою

Але Трамп не може одноосібно ухвалити рішення про виплату таких коштів — для цього необхідне законодавство і фінансування, схвалені Конгресом.

Масштаб програми також залишається питанням. Якщо виплату отримають близько 240 млн дорослих американців, її загальна вартість становитиме приблизно $1,2 трлн. Трамп пов'язує фінансування з доходами від мит, однак детального механізму реалізації програми наразі не представив.

Тому перемога республіканців на виборах сама по собі не гарантуватиме американцям отримання $5000.

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Коли відбудуться вибори

Проміжні вибори у США відбудуться 3 листопада 2026 року. На них буде переобрано всю Палату представників — 435 місць — та приблизно третину Сенату.

Республіканці наразі контролюють обидві палати Конгресу, однак їхня більшість у Палаті представників є дуже вузькою. Тому збереження контролю над Конгресом стане ключовим фактором для реалізації політичних ініціатив Трампа після виборів.

Наразі прогнози свідчать, що демократи мають сильніші позиції у боротьбі за Палату представників, тоді як боротьба за Сенат залишається більш конкурентною. Отже, сценарій, за якого республіканці збережуть контроль над обома палатами і зможуть просунути програму виплат, наразі не є гарантованим.

Як ми повідомляли, Трамп підписав закон про мита до 100% для покупців російської нафти: чому вони ще не діють

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Aleksandr09
Aleksandr09
4 жовтня 2026, 14:41
#
У зеленского взял предвыборные буклеты)))
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