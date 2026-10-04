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4 жовтня 2026, 10:36

iPhone 18 Pro Max втрачає зв'язок: які смартфони доведеться міняти

Як повідомляє Bloomberg, Apple підтвердила проблему з iPhone 18 Pro Max у мережі американського оператора AT&T. Невелика кількість смартфонів може повністю втратити мобільний зв'язок: користувачі не можуть телефонувати, надсилати повідомлення або користуватися мобільним інтернетом, а пристрій переходить у режим SOS.

Як повідомляє Bloomberg, Apple підтвердила проблему з iPhone 18 Pro Max у мережі американського оператора AT&T.
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Проблема особливо привертає увагу через вартість смартфона: у США iPhone 18 Pro Max коштує від $1299. Це найдорожча стандартна модель iPhone, якщо не враховувати майбутній складаний iPhone Duo.

Оновлення допоможе не всім

Apple вже випустила iOS 27.0.1 та нове оновлення налаштувань оператора AT&T. Вони мають запобігти виникненню проблеми на смартфонах, які ще працюють нормально. Налаштування оператора встановлюватимуться автоматично протягом наступних 14 днів, але Apple радить не чекати та оновити смартфон самостійно.

Для пристроїв, які вже втратили мобільний зв'язок, програмне оновлення не відновить роботу мережі. Apple рекомендує звернутися до компанії або AT&T для заміни смартфона.

Чи стосується це iPhone за межами США

Наразі Apple заявляє про проблему саме з iPhone 18 Pro Max у мережі AT&T. Компанія не повідомляла про аналогічні випадки в інших країнах чи в інших операторів, тому невідомо, чи може проблема поширюватися за межі США.

Водночас американська версія iPhone 18 Pro Max використовує модем Qualcomm, тоді як моделі, що продаються за межами США, оснащені власним модемом Apple C2. Apple поки не підтвердила, що саме різниця в модемах є причиною збою.

Читайте також: Apple готує iPhone 18: складана модель за $2000 і зміни в ланцюжку постачання

Отже, для більшості власників iPhone 18 Pro Max достатньо своєчасно встановити оновлення. Замінювати телефон потрібно лише тим користувачам, у чиїх пристроях проблема вже призвела до втрати мобільного зв'язку.

Як ми писали, «Ябко» офіційно розпочала продажі iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max в Україні

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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