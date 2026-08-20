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20 серпня 2026, 14:40

Що з курсом? Нафта по $98, загострення конфлікту США й Ірану та загрози для долара (відео)

Яким буде долар та євро наступного тижня? Чи зросте попит населення на валюту? І в якому коридорі працюватимуть банки та обмінники — дивіться у новому випуску.

У цьому відео ви дізнаєтесь:

  • як загострення між США та Іраном може вплинути на світові ринки
  • що буде з Ормузькою протокою та як це може позначитися на цінах на нафту
  • яким буде прогноз пари євро/долар на 20−26 серпня
  • скільки може коштувати нафта Brent
  • яким буде прогноз цін на золото та срібло
  • скільки НБУ може витратити на підтримку гривні
  • як поведінка населення впливатиме на валютний ринок
  • який курс долара та євро очікується.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

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0
Skeptik777
Skeptik777
20 серпня 2026, 18:34
#
На курс долара в Україні впливає лише НБУ, якщо експерт цього не розуміє, то… такоє.
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0
Skeptik777
Skeptik777
20 серпня 2026, 18:44
#
І щодо витрат на підтримку курсу… якщо експерт не в курсі, то такого немає ще з 2022 року. Динаміка ЗВР вам на допомогу. ЗВР практично всі 4,5 роки зростають, були коливання, коли були заминки з виділенням допомоги партнерами. Але для того і є резерви, щоб згладжувати коливання. Гріх такого не знати. Хоча я впевнений, що Олексій про це знає, але все одно пише дурню, а це ще більший гріх. А для чого? Щоб телепні і боти лайкали. Тобто, старається не для тих, хто розуміється на економічних процесах, а для йолопів. Йолопів багато, вони плещуть с долоні (лайкають) сильніше.
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Алексей Козырев
Алексей Козырев
20 серпня 2026, 20:26
#
Для Skeptik777. Я ж вище написав — судя чи з Ваших коментарів — Ви розумієте все краще всіх: експертів, банкірів, членів Уряду, Президента США та прочих клєрків.
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0
Skeptik777
Skeptik777
20 серпня 2026, 18:46
#
Хочете трохи Жванецького? Ні… та байдуже, я все одно напишу.
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0
Skeptik777
Skeptik777
20 серпня 2026, 18:49
#
Раніше світом керували розумні. Це було жорстоко. Розумні примушували тупих учитися. Тупим було тяжко. Тепер світом керують тупі. Це чесно, адже тупих набагато більше. Тепер розумні вчаться говорити так, щоб тупим було зрозуміло. Якщо тупий щось не зрозумів, це проблема розумного. Раніше страждали тупі. Тепер страждають розумні. Страждань поменшало, бо розумних все менше і менше. Отже світ змінився на краще.
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0
Skeptik777
Skeptik777
20 серпня 2026, 18:51
#
Але, пане Олексію, не поспішайте приписувати себе до розумних, бо Ви не говорите так, щоб вони зрозуміли, Ви говорите те, що вони хочуть почути. А це, погодьтеся, дещо різні речі.
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0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
20 серпня 2026, 20:25
#
Для Skeptik777. Судя чи з Ваших коментарів — Ви розумієте все краще всіх: експертів, банкірів, членів Уряду, Президента США та прочих клєрків.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
20 серпня 2026, 18:38
#
Кров з очей… яким буде прогноз цін на золото? Яким може бути прогноз? Короткостроковим чи довгостроковим… реалістичним чи ні… оптимістичним чи песимістичним… Правильно писати Прогноз ціни чи цінового коридору… Але казати про ціну золота і назвати то Яким буде прогноз? Неграмотність додалася до клікбейтності. Як кажуть за порєбриком, отріцітєльное качество.
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Алексей Козырев
Алексей Козырев
20 серпня 2026, 20:28
#
Для Skeptik777. Явно мій день.
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