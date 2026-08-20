Яким буде долар та євро наступного тижня? Чи зросте попит населення на валюту? І в якому коридорі працюватимуть банки та обмінники — дивіться у новому випуску.
20 серпня 2026, 14:40
Що з курсом? Нафта по $98, загострення конфлікту США й Ірану та загрози для долара (відео)
У цьому відео ви дізнаєтесь:
- як загострення між США та Іраном може вплинути на світові ринки
- що буде з Ормузькою протокою та як це може позначитися на цінах на нафту
- яким буде прогноз пари євро/долар на 20−26 серпня
- скільки може коштувати нафта Brent
- яким буде прогноз цін на золото та срібло
- скільки НБУ може витратити на підтримку гривні
- як поведінка населення впливатиме на валютний ринок
- який курс долара та євро очікується.
Джерело: Мінфін
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