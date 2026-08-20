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20 серпня 2026, 9:44

Для цивільних, залучених до оборони країни, готують окремий правовий статус

Міністерство у справах ветеранів ініціює законопроєкт, який має запровадити спеціальний правовий статус для цивільних осіб, залучених до забезпечення оборони України, але які безпосередньо не брали участі у бойових діях. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Міністерство у справах ветеранів ініціює законопроєкт, який має запровадити спеціальний правовий статус для цивільних осіб, залучених до забезпечення оборони України, але які безпосередньо не брали участі у бойових діях.

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Про кого йде мова

Йдеться про працівників підприємств, установ та організацій, яких залучали до заходів із забезпечення оборони України, національної безпеки, проведення АТО, а також відсічі та стримування російської агресії.

Нині частина таких людей має статус ветерана війни. Мінветеранів пропонує розмежувати ці категорії: вивести цивільних, які не брали безпосередньої участі в бойових діях, із ветеранської категорії та запровадити для них окремий статус — «залучена особа».

Кого стосуватиметься новий статус

Новий статус пропонують надати цивільним особам, які працювали на забезпечення оборони, але не були учасниками бойових дій у прямому сенсі.

Це можуть бути працівники підприємств, установ та організацій, які виконували завдання, пов’язані з обороною, безпекою, функціонуванням держави, забезпеченням військових або підтримкою відповідних заходів.

Мета законопроєкту — юридично відокремити внесок таких людей від статусу ветеранів війни, але водночас не залишити їх без державного визнання та соціального захисту.

Які категорії пропонують запровадити

Законопроєкт передбачає три категорії осіб:

  1. залучені особи;
  2. залучені особи з інвалідністю;
  3. члени сімей загиблих або померлих залучених осіб.

Для кожної категорії пропонують окремий обсяг державних гарантій. Тобто підтримка залежатиме від статусу, обставин участі людини в оборонних заходах і наслідків для її здоров’я або життя.

Які пільги можуть отримати залучені особи

Для залучених осіб пропонують передбачити право на знижки на оплату житла та житлово-комунальних послуг.

Також вони зможуть отримувати до 14 календарних днів додаткової відпустки на рік без збереження заробітної плати.

Йдеться не про повне прирівняння до ветеранів війни, а про окрему систему гарантій, яка має враховувати характер їхнього внеску в оборону країни.

Що передбачено для людей з інвалідністю

Для залучених осіб, які отримали інвалідність унаслідок такої роботи, пакет гарантій буде ширшим.

Зокрема, законопроєкт передбачає для них медичну допомогу, безоплатне протезування, пільговий проїзд, підтримку під час здобуття освіти, надбавки до пенсій, а також 14 календарних днів додаткової оплачуваної відпустки на рік.

Окремі гарантії також передбачаються для членів сімей загиблих або померлих залучених осіб.

Чому пропонують змінити підхід

Головна ідея законопроєкту — розмежувати статус ветеранів війни та цивільних, які забезпечували оборону, але не брали участі у бойових діях.

У Мінветеранів вважають, що внесок таких людей має бути визнаний, однак їхній правовий статус має бути окремим. Це дозволить чіткіше визначити, хто належить до ветеранської спільноти, а хто — до цивільних осіб, залучених до забезпечення оборони.

Для держави це також питання впорядкування соціальних гарантій. Адже різні категорії людей мали різний характер участі, різні ризики та різні наслідки для життя і здоров’я.

Що буде далі

Наразі йдеться про законодавчу ініціативу Мінветеранів. Щоб новий статус запрацював, відповідний законопроєкт має пройти процедуру розгляду та ухвалення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
user mf
user mf
20 серпня 2026, 20:18
#
Декілька разів про це писав та казав — привілеї та бенефіти для військових та цивільних з ВПК будуть — але різні…
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